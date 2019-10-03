傳韓國瑜11月初訪美 綠營議員稱要質詢人形立牌

（中央社記者王淑芬高雄3日電）傳國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜11月初將出訪美國，但韓國瑜競選發言人何庭歡今天仍以「時間行程未確定」作回應。民進黨市議員康裕成指屆時將面對韓國瑜人形立牌質詢。

蘋果日報今天報導韓國瑜在一場私人的聚會上鬆口「11月初訪美、都確定了」，親近韓國瑜的人士透露，「最晚應是在11月的第二週，預計在美停留7、8天，行程將橫跨美國東、西岸；還有市府官員說，韓國瑜訪美是以總統參選人身分出訪，行程由競選總部負責，高市府不會動用市長的國外出差旅費與協助。

何庭歡今天告訴中央社記者，「韓國瑜訪美的時間行程都未確定，有定案將儘快跟大家說明」。

出訪行程全由競選總部負責安排，市府不介入一事，她說「若以總統參選人身分赴美，相關行政事務，由競選總部安排」，另外，有關韓國瑜出國期間無法列席市議會總質詢（10月31日到11月29日），競總規劃韓國瑜何時起開始請假一事，她說，目前還沒有規劃。

昨天韓國瑜接見美國南加州大學公共政策學院院長諾特（Jack H. Knott），對方還遞送一張邀請函給韓國瑜，邀韓國瑜有機會到南加大演講及參訪，屆時韓國瑜是否前往及演講內容都受關注。

韓國瑜可能在總質詢期間出訪一事，日前民進黨市議員在市議會質詢並追問，韓國瑜都以「還沒有這個規劃，如果有一定會說明」。

面對韓國瑜出訪美國且可能是市議會總質詢期間，民進黨市議員康裕成接受電話採訪表示「噩夢成真，議員必須面對韓國瑜的人形立牌質詢！終於現出愛說謊沒誠信的原形」。（編輯：李錫璋）1081003