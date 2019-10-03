吳郭會無望 國民黨：一切隨緣

（中央社記者余祥台北3日電）針對國民黨主席吳敦義與鴻海創辦人郭台銘「吳郭會」再次破局，國民黨發言人歐陽龍今天表示，一切隨緣，與郭台銘本是同根生，都希望為國家好，但若郭台銘有所顧忌，完全尊重對方，國民黨也不會太在意。

國民黨主席吳敦義在9月17日總統連署登記截止前，曾盼與當時可能參選的郭台銘會面，不過遭到郭辦回絕；郭台銘退出國民黨並宣布不參選總統後，郭幕僚又主動稱有機會可以跟吳敦義會面，且雙方幕僚會加把勁安排。

不過，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，吳郭會消息一出，造成很多郭粉情緒激動，更有500名支持者退出「郭台銘老虎軍團」臉書社團。郭台銘聽到消息後覺得很不捨，所以若是沒有很重要的議題，跟吳敦義可以暫時不要碰面。等於宣告「吳郭會」再度破局。

國民黨發言人歐陽龍表示，吳敦義本是出於善意盼與郭台銘見面，畢竟無論能否合作，見面聊一聊總是比較圓滿。

不過，歐陽龍說，這個見面本來就是隨緣，並不是已經安排好、成局了，若郭台銘方面有任何顧忌、想法，他們都予以尊重，也不會太在意；日後是否有機會會面也一切隨緣。（編輯：趙蔚蘭）1081003