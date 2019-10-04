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蔡總統邀民眾到屏東 參觀國慶焰火台灣設計展

最新更新：2019/10/04 18:31
總統蔡英文（前左2）4日南下屏東出席2019台灣設計展開幕典禮，並在屏東縣長潘孟安（前左）等人陪同下參觀主展區台糖縣民公園中，以「超級市場」概念延伸出的展覽。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月4日
總統蔡英文（前左2）4日南下屏東出席2019台灣設計展開幕典禮，並在屏東縣長潘孟安（前左）等人陪同下參觀主展區台糖縣民公園中，以「超級市場」概念延伸出的展覽。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）總統蔡英文今天在屏東縣出席2019台灣設計展開幕典禮時表示，設計展呈現台灣整體設計產業上的綜合實力，今年國慶焰火也在屏東，邀民眾安排國慶之旅，感受屏東魅力。

台灣設計展5日到20日在屏東舉行，主展場在台糖縣民公園，多國大使受邀參加開幕典禮。蔡總統表示，屏東縣長潘孟安對屏東用心，台灣燈會受好評，創造很多新的可能及美好，施政滿意度調查第1名當之無愧。

蔡總統說，設計展透過各種聲音、影像呈現屬於屏東的多元創意，新設計方案回應新時代需求，台灣設計實力在國際有目共睹。

蔡總統由經濟部次長林全能、潘孟安陪同參觀主展場的「超級市場」，利用超市概念延伸應用整個展場，呈現屏東豐饒物產與生活美學，潘孟安特別介紹全台首創、在「竹田西勢樂智友善社區」的長輩版「小綠人」。

潘孟安說，藉設計展，首次以文化路徑串連屏東菸葉廠、勝利星村，邀各領域頂尖策展人，以在地生活情境融入設計元素，全方位展現屏東特色、經驗與驕傲。

屏東縣政府表示，除主展區，屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區為衛星展區，同時涵蓋屏東美術館、竹田西勢樂智園區設計熱點，串連屏東重要歷史場域，以屏東產業、歷史、文化發展的過去、現在及未來為脈絡，運用設計轉化加值，創造屬於超級南方的城市新亮點。

屏縣府表示，主展區搭配「超級靚」夜間光藝展、週末假期超級市集、超級舞台等多項戶外展演活動。（編輯：李明宗）1081004

2019台灣設計展在屏東，總統蔡英文（前右）4日南下出席開幕典禮，參觀位在台糖縣民公園的主展區，屏東縣長潘孟安（前左）也為蔡總統介紹展出內容。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月4日
2019台灣設計展在屏東，總統蔡英文（前右）4日南下出席開幕典禮，參觀位在台糖縣民公園的主展區，屏東縣長潘孟安（前左）也為蔡總統介紹展出內容。中央社記者郭芷瑄攝　108年10月4日
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