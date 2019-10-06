溫哥華經文處辦國慶酒會 陳剛毅盼台加互創雙贏

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）駐溫哥華台北經濟文化辦事處4日舉辦國慶酒會，處長陳剛毅表示，期待加國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。國慶酒會共有加國官員及僑胞各界約600人共襄盛舉。

陳剛毅致詞表示，台加人民往來日趨緊密，兩國政府近年簽署多項推動民間交流協議，如免試互換駕照及打工度假協定，為求學及定居者帶來便利。另2017年1月生效的台加租稅協議，有助台加雙方經貿投資及深化雙方產業合作，創造互惠雙贏。

陳剛毅指出，台灣是加拿大全球第13大及亞洲第5大貿易夥伴，加拿大是台灣第12大農業品進口來源國，基於兩國價值理念相近且經濟互補特性，台加雙邊貿易未來還有更多發展空間。

目前台灣正積極爭取第二輪加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），陳剛毅期盼加拿大政府支持台灣加入CPTPP，在此穩固基礎上互蒙其利，讓雙邊貿易更上一層樓。

駐溫哥華辦事處今年也邀請中華航空、長榮航空、溫哥華台灣貿易中心及台灣觀光局，在9月甫於溫哥華成立的駐加拿大旅遊服務處酒會現場設攤，並且向與會來賓介紹赴台旅遊及洽商的優質服務。（編輯：王永志）1081006