更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎第54屆 完整得獎名單
娛樂

金鐘獎第54屆 完整得獎名單

一週大事／香港禁蒙面法爭議中上路、南方澳跨港大橋坍塌釀6死
生活

一週大事／香港禁蒙面法爭議中上路、南方澳跨港大橋坍塌釀6死

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
伊拉克爆發示威政府禁網路 年輕人照樣有方法傳消息
首頁 / 政治

溫哥華經文處辦國慶酒會 陳剛毅盼台加互創雙贏

最新更新：2019/10/06 12:51
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅（右6）4日（當地時間）主持雙十國慶酒會。（駐溫哥華辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年10月6日
駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長陳剛毅（右6）4日（當地時間）主持雙十國慶酒會。（駐溫哥華辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 108年10月6日

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）駐溫哥華台北經濟文化辦事處4日舉辦國慶酒會，處長陳剛毅表示，期待加國支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。國慶酒會共有加國官員及僑胞各界約600人共襄盛舉。

陳剛毅致詞表示，台加人民往來日趨緊密，兩國政府近年簽署多項推動民間交流協議，如免試互換駕照及打工度假協定，為求學及定居者帶來便利。另2017年1月生效的台加租稅協議，有助台加雙方經貿投資及深化雙方產業合作，創造互惠雙贏。

陳剛毅指出，台灣是加拿大全球第13大及亞洲第5大貿易夥伴，加拿大是台灣第12大農業品進口來源國，基於兩國價值理念相近且經濟互補特性，台加雙邊貿易未來還有更多發展空間。

目前台灣正積極爭取第二輪加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），陳剛毅期盼加拿大政府支持台灣加入CPTPP，在此穩固基礎上互蒙其利，讓雙邊貿易更上一層樓。

駐溫哥華辦事處今年也邀請中華航空、長榮航空、溫哥華台灣貿易中心及台灣觀光局，在9月甫於溫哥華成立的駐加拿大旅遊服務處酒會現場設攤，並且向與會來賓介紹赴台旅遊及洽商的優質服務。（編輯：王永志）1081006

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報