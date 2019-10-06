釜山雙十國慶晚會 盼加強經貿觀光交流

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）中華民國駐釜山辦事處4日晚間在釜山舉辦雙十國慶酒會，致詞貴賓多次提及中華民國為亞洲第一個民主國，並肯定台灣努力守護民主之重要與可貴，充分展現「民主夥伴」氛圍。

今年國慶酒會以「民主台灣」為主題，並播放「勇敢自信、世界同行」國慶文宣影片，向韓國南部各界人士介紹中華民國不畏艱難，勇敢前行之態度與精神。

駐釜山辦事處秘書林保仁今天表示，釜山國慶酒會有韓國南部地區政、學、商、觀光及僑民各界人士近200人出席，場面隆重溫馨。

國慶酒會由釜山華僑中學學生表演的「祥獅獻瑞」揭開序幕，4隻祥獅穿梭於會場中，將國慶歡騰的喜悅感傳給每一位賓客，立即炒熱開場氣氛。

釜山華僑小學學生也在酒會中表演台灣原住民傳統舞蹈，小朋友青春活潑的朝氣，以及可愛整齊劃一的舞步，令在場賓客讚賞不已。

駐釜山辦事處處長吳尚年致詞表示，台韓兩國關係在經貿、觀光等領域往來更趨熱絡，地方交流也持續緊密進行。兩國在多方領域締結豐碩的果實，深化了雙方情誼，再次驗證兩國各領域間的友誼深厚。

地方交流方面，今年大邱市議長率團訪台、與姊妹市高雄市及友好城市台北市交流；花蓮市長也率團首次訪問姊妹市蔚山市友好交流，並開啟花蓮-蔚山間的包機航線；釜山港灣公社則與台灣港務公司簽署郵輪觀光及港口合作備忘錄。

吳尚年說，台灣有重要的地緣戰略地位，面對國際局勢挑戰及台灣海峽穩定現狀受到單方面威脅，作為成熟的民主國，中華民國堅持民主自由普世價值，展現高度韌性，捍衛國家的永續發展。全球及區域的經濟穩定和集體安全是各國政府日益關切的議題，台灣在區域發展中一向是不可或缺的關鍵角色，與區域中多國都有高度關聯和互補，願意與國際社會共同合作。

吳尚年也說，政府將持續強化自我防禦能力，積極爭取參與重要國際組織及機制。未來也將繼續透過多元的國際合作、人道援助並善用非政府組織（NGO）的活力，散發正向、務實且真摯的「暖實力」。另一方面，也會持續讓台灣的「軟實力」做出具體及有意義的貢獻，積極扮演值得信賴的全球夥伴角色。

酒會中展出10幅台灣藝術家畫作，並提供廣受韓國人喜愛的道地美食三明治、台灣啤酒及金門高粱酒，現場充滿「台灣味」，氣氛熱鬧。（編輯：郭中翰）1081006