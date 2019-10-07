蔡總統到馬祖 出席媽祖昇天祭

總統蔡英文（前中）7日在交通部長林佳龍（後左）、連江縣長劉增應（後中）等人陪同下，前往馬祖出席媽祖昇天祭活動，蔡總統表示，馬祖是個適合旅遊的好地方，政府會持續關心馬祖，為改善離島居民交通及生活不便努力。（連江縣政府提供）中央社 108年10月7日

（中央社馬祖7日電）總統蔡英文今天到馬祖，出席媽祖昇天祭活動，蔡總統表示，馬祖是個適合旅遊的好地方，政府會持續關心馬祖，為改善離島居民交通及生活不便努力。

蔡總統上午在交通部長林佳龍陪同下到馬祖，縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等人陪同下，前往馬祖香火鼎盛天后宮參香祈福，祈求國泰民安，適逢農曆9月9日媽祖得道升天的紀念日，媽祖昇天祭系列活動，受到馬祖鄉親、遊客熱情歡迎。

總統說，媽祖悲天憫人、普渡眾生的精神一直帶給所有信眾很深的感動，非常值得所有人學習。這幾年來，中央政府做了很多重要的努力，讓馬祖鄉親回家的路更穩定、也更方便。

隨後，總統前往媽祖巨神像觀景平台俯瞰山海景色，劉增應介紹南竿知名景點。

蔡總統表示，馬祖近年在劉增應團隊帶領下，包括馬祖大橋、新臺馬輪等多項重大建設推動，今年已核定「新臺馬輪」11.4億元造船經費，希望造福馬祖，特別是東引的鄉親。

蔡總統表示，百年大計「馬祖大橋」也終於在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規劃作業，這是非常關鍵的第一步。同時，也推動航空疏運及醫療直升機專機駐地等這些馬祖鄉親們期待已久的計畫，相信政府只要有用心，人民一定看得到。

蔡總統同時說，政府推出擴大暖冬遊補助方案，從週日到週五每房補助1000元，離島還可以再加碼1000元住宿補助，希望大家好好利用，來感受馬祖的宗教文化，以及很有特色的戰地歷史人文風情。同時，她也推薦馬祖淡菜，她說，現在正是產季，新鮮好吃，國人有機會一定要品嘗馬祖海鮮。（編輯：張銘坤）1081007