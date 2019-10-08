蘇貞昌：不容許有公安疑慮農地工廠 勿心存僥倖

（中央社記者陳俊華台北8日電）行政院長蘇貞昌今天說，農地工廠是過去幾十年來所累積的問題，政府修正工廠管理輔導法，絕不容許有公安疑慮、污染的工廠，不該存有任何僥倖，都要一體改善，否則政府當然會執法。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率領內閣官員列席。會前媒體詢問，農地工廠問題未解，農委會、經濟部是否互踢皮球，蘇貞昌說，台灣有很多工廠不合法，這是事實，幾十年來不管是哪個政黨執政累積的，過去訂了10年期限卻沒做到。

蘇貞昌說，修正工廠管理輔導法後，對於有公安疑慮、污染的工廠絕不容許，要輔導它們合法，不該存有任何僥倖，都要一體改善，否則政府當然會執法；如果光訂一個高的目標，但什麼都不做那就是空談，所以政府務實的來做，「不是要就地合法，而是不要再有污染、不能有公安疑慮。」

另外，台北市政府顧問蔡壁如在LINE群組轉發總統蔡英文論文案訊息，蔡總統說是假訊息；台北市長柯文哲則說：「看看就好，不要當真。」

蘇貞昌表示，蔡總統的博士論文已經過學校認定，各界也都清楚看到資料，「這種假訊息跟無端污衊很不應該」，尤其是動見觀瞻的人，更應該謹慎。

國民黨質疑前總統陳水扁在保外就醫期間「趴趴走」，陳水扁說，為了生活跟職業所需，當然可以「趴趴走」，參加簽書會加減賺點生活費。蘇貞昌表示，相關法律的執行，都由權責機關依權責辦理。（編輯：謝佳珍）1081008