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印尼泗水辦事處舉辦國慶酒會 500人祝賀

最新更新：2019/10/08 23:36
中華民國駐泗水台北經濟貿易辦事處8日舉辦慶祝108年雙十國慶酒會，來自東爪哇省等地政要、台商等約500餘人出席。（駐印尼泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年10月8日
中華民國駐泗水台北經濟貿易辦事處8日舉辦慶祝108年雙十國慶酒會，來自東爪哇省等地政要、台商等約500餘人出席。（駐印尼泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年10月8日

（中央社記者石秀娟雅加達8日專電）中華民國駐泗水台北經濟貿易辦事處8日舉辦慶祝108年雙十國慶酒會，來自東爪哇省等地政要、領事團、商會人士、學界人士、僑界及台商等約500餘人出席。

辦事處透過新聞稿指出，處長林鼎翔致詞表示，台灣是印尼第18大投資國，印尼是台灣第14大貿易夥伴。他期許台灣與印尼持續加強各項雙邊合作，共創雙贏的未來。

泗水僑務委員林昭全表示，台灣的自由民主與和平是普世價值，海外僑胞將全力支持政府為台灣打拚國際空間。

辦事處指出，今年泗水辦理國慶系列慶祝活動，包括泗水台校舉行國慶暨校慶運動會、台灣工商聯誼會辦理國慶餐會，以及愛鄉高爾夫球隊舉辦國慶杯高爾夫球賽等。（編輯：林憬屏）1081008

中華民國駐泗水台北經濟貿易辦事處8日舉辦國慶酒會。處長林鼎翔期許，台灣與印尼持續加強各項雙邊合作，共創雙贏未來。（駐印尼泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年10月8日
中華民國駐泗水台北經濟貿易辦事處8日舉辦國慶酒會。處長林鼎翔期許，台灣與印尼持續加強各項雙邊合作，共創雙贏未來。（駐印尼泗水辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年10月8日
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