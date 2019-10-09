鄭文燦：賴清德訪美 會支持蔡總統價值

（中央社記者郭建伸台北9日電）行政院前院長賴清德下週將赴美參加僑胞活動，外界解讀是蔡賴配第一步。對此，桃園市長鄭文燦說，相信賴清德赴北美訪問，一定會傳達總統大選的重要性，也會支持蔡總統代表的價值。

桃園市立委第5選區（平鎮、龍潭）日前進行整合，由民進黨不分區立委蔣絜安勝出綠黨立委參選人歐陽霆，今上午兩人舉行記者會，宣布將攜手合作面對保守勢力反撲，並防堵中國紅色滲透。

鄭文燦在出席記者會時表示，民調顯示蔣絜安與歐陽霆差距不大，兩人民調加總後只差距國民黨立委呂玉玲一點點，顯示整合變得非常有必要；上屆立委選舉，民進黨在桃園第5選區只輸國民黨2000票，而他自己的市長選舉則贏1.1萬票，顯示這選區有機會。

鄭文燦說，他要特別感謝歐陽霆「相讓相牽成」，表示這是年輕人爭跟不爭時的勇敢決定，顯示他「進的時候承擔責任、退的時候成全民主」。

此外，媒體會後也詢問賴清德訪美議題，是否促成蔡賴配的第一步？

鄭文燦說，這是好的安排且有助連結海內外，但行程是之前就安排好；相信賴清德赴北美訪問，一定會傳達2020總統大選的重要性，也會支持蔡總統代表的價值。

鄭文燦說，至於未來副手安排仍要由總統決定，相信大家都會尊重，到登記前一天就會知道。（編輯：紀淑芳）1081009