吳敦義是否列不分區首位 中常委意見分歧

（中央社記者王承中台北9日電）國民黨主席吳敦義是否列不分區立委首位，引發黨內討論聲浪。國民黨中常委姚江臨今天表示，帶兵打仗的都在前面，放第一名代表有企圖心要打仗。但也有中常委表示，放在首位沒有意義。

國民黨不分區立委提名作業預計10月中啟動，吳敦義是否列入不分區立委名單，以及是否列不分區首位還是安全名單外，引發黨內不同的討論聲浪。

姚江臨下午出席國民黨中常會前表示，若吳敦義列入不分區立委名單，對國民黨的選情更好，那當然最好。至於是否要放在首位，姚江臨指出，放在第一名代表有企圖心要打這場仗，「放在後面不對 ，帶兵打仗的都在前面，怎麼會放在後面」。

國民黨中常委李昭平透露，吳敦義上午與勞工領袖召開勞工後援會時，有人詢問吳敦義是否考慮將自己放入不分區立委名單首位，吳敦義則回答，他從來沒有這樣考量過。李昭平說，事實上吳敦義也不需要考量，因為放在不分區首位沒有意義。

李昭平表示，黨內有人認為，吳敦義若要列入不分區立委名單，應該要放在安全名單的後一至二名，大家希望吳敦義可以激起支持者一起往前衝，這是有意義的事情。

國民黨中常委曾文培則表示， 他有聽到各種說法，排在首位或排在安全名單邊緣都有人講，也有各種的理由，但他認為支持吳敦義列不分區立委，不是只要吳敦義擔任陽春立委，而是要奪回立法院長寶座，基於這個理由，當然要兼顧社會大眾期待的方式，但也要在安全名單內。（編輯：林興盟）1081009