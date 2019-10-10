韓國瑜出席高雄電影節開幕 致詞遭觀眾嗆聲

2019高雄電影節10日傍晚在高雄市立圖書館總館舉行開幕典禮，高雄市長韓國瑜出席致詞表示，希望未來高雄還能成為台灣的創意吞吐地，扮演台灣創意與電影產業的匯流基地。（高雄電影節提供）中央社記者洪健倫傳真 108年10月10日

（中央社記者洪健倫台北10日電）2019高雄電影節今天傍晚開幕，並放映開幕片「火口的二人」，高雄市長韓國瑜致詞時，現場有一名女性觀眾質問韓國瑜，今年的開幕片為何不能在中國放映。

高雄電影節今天傍晚在高雄市圖書總館舉行開幕典禮。雄影策展人黃晧傑表示，今年影展主題為「狂戀世代」，選映的作品都與禁忌之愛有關。

來自日本的開幕片「火口的二人」講述日本311地震多年後，一對有血緣關係的男女，透過性愛找尋自身存在意義，片中充滿大量裸露的性愛畫面。導演荒井晴彥今天在開幕式表示，「這部電影無法在中國上映，很榮幸來台灣擔任開幕片」，讓在場觀眾報以熱烈掌聲。

韓國瑜今天也快閃出席開幕式，他致詞說高雄是台灣南部最美麗的海灣城市，也是貨物吞吐的海港，希望未來高雄還能成為台灣的創意吞吐地，扮演台灣創意與電影產業的匯流基地。

韓國瑜表示，高雄工業擁有良好的基礎，原本的製造業、科技業還有軟體業的體質優秀，若能與電視與電影內容人才合作，再加上體感科技與VR虛擬實境影片，期盼能在全球市場占有一席之地。

韓國瑜致詞結束後，在觀眾席後方有一名戴著黑色口罩的女性，突然大聲質問韓國瑜：「市長，對於『火口的二人』這部片不能在中國播有什麼想法」、「台灣有言論自由，中國有嗎？這部片在中國為何不能播」。

聽到民眾嗆聲，韓國瑜反問她：「你要不要站起來跟記者講一下」，接著還請對方把口罩拿下來大聲講，盡量到外面講，不要干擾其他觀眾；隨後這名嗆聲的女子，則被工作人員請出場外。

而韓國瑜則在結束致詞並和與會的國內外影人合影後，快速從後台離開。

此外，今天的開幕式還有日本音樂團體「放浪兄弟」（Exile）的Akira、導演林書宇、導演鄭有傑、演員黃健瑋，以及國片「江湖無難事」劇組等都出席。就連霹靂布袋戲的「一哥」素還真戲偶本尊，也跟著操偶師來到開幕式現場，並在台上與韓國瑜和所有影人合影。

2019高雄電影節即日起至10月27日於高雄市舉行，並於10月26日舉辦雄影國際短片競賽頒獎典禮。影展期間，在駁二P3倉庫與體感劇院也將放映33部VR作品。（編輯：張芷瑄）1081010

高雄市長韓國瑜（台上中）10日傍晚出席2019高雄電影節開幕式，和與會國內外影人合影。（高雄電影節提供）中央社記者洪健倫傳真 108年10月10日