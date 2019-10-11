回應韓國瑜兩岸政策 卓榮泰：請他去中聯辦說

（中央社記者黃旭昇新北11日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，並未操弄亡國感，反送中不是撿到槍。對於總統參選人韓國瑜所提兩岸政策，卓榮泰說，請韓國瑜到香港中聯辦對著中國高官講一次，大家就會相信。

卓榮泰今天到新北市板橋參加黨中央婦女部舉辦的新住民市集，接受媒體聯訪時作以上表示。

媒體詢問卓榮泰，中國國民黨總統參選人韓國瑜在國慶演說，質問「民進黨操弄亡國感騙取選票」，記者問卓榮泰對此的看法。

卓榮泰說，這應該是韓國瑜國政顧問團成員蘇起教韓國瑜問的，因為從韓國瑜在昨天的記者會無法回答很多問題，一個沒有辦法回答問題的市長，會提出這種問題，應是蘇起教他問的。

卓榮泰說，去年高雄市長選舉時，韓國瑜咒罵高雄又老又臭，又舊又老，以此方式騙選票，但是今天民進黨訴諸的是國家的安全與主權，他不希望韓國瑜「有了今天、忘了昨天」。

卓榮泰表示，民進黨不是操弄亡國感，而是針對香港問題惡化，台灣人應該提高心中的自覺。他提醒韓國瑜說過「莫忘世上苦人多」，更要莫忘世上記得他說過話的人更多，不要自己打自己的臉。

卓榮泰說，反送中不是「撿到槍」，而是看到中國飛彈對著台灣，中國對台灣步步進逼。香港問題持續惡化，中國卻拉高國際威嚇及恐嚇的力量，這絕對不是撿到槍。

他說，民進黨希望台灣有自主的國防力量，能夠防衛國家安全，為達成目標，台灣必須要有堅定的總統、民主的國會，才有能力保衛自己。

卓榮泰說，台灣面對險惡的挑戰，威脅在對岸，民進黨訴諸的是國家安全、主權，沒有在操弄亡國感。韓國瑜講出這番話，應該與韓國瑜進中聯辦（中國中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）有關。

記者追問卓榮泰對韓國瑜主張「堅持一中各表的九二共識」看法，卓榮泰說，「請他（韓國瑜）去中聯辦講一次啊，請他遇到中國高官講一次啊，我們就相信他所說的話」。

卓榮泰說，韓國瑜不要只會內銷、不敢外銷。大家每天辛苦工作，韓國瑜就講一句風涼話帶過，好像民進黨無法在兩岸之間取得安全的平衡點，其實政府與國會一直都有在保衛國家安全。（編輯：李錫璋）1081011