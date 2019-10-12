整合台南同框郭信良 總統感謝情義相挺

（中央社記者張榮祥台南12日電）總統蔡英文今天主持台南市後援總會揭牌，且和遭民進黨開除黨籍的台南市議會議長郭信良同框，蔡總統當場感謝郭信良「情義相挺」。

蔡總統下午主持台南市後援總會揭牌，且在內政部長徐國勇的陪同下，在後援總會闢室密會10多名民進黨籍、無黨籍的台南市議員；郭信良則對蔡總統說「只要你說一，我不敢說二，我跟著你的腳步走，希望你不要讓我失望」。

蔡總統當著後援總會數百名支持者感謝郭信良「情義相挺」，願意擔任台南市後援總會長；蔡總統表示，郭信良號召力強，邀請多名市議員到場，有些市議員甚至不是民進黨。

對於民進黨立委陳亭妃競選連任喊出「選情告急」，蔡總統笑著說，「陳亭妃若告急，蔡英文更告急」，台南人最有情有義，一定讓陳亭妃最高票當選。

郭信良表示，他和總統2008年競選黨主席時就相識，總統很關心他，只要是台南市的事，總統一定做到，他陪總統走過辛苦、困難、快樂，當選，一路走來，他都沒有改變，這是他對總統忠誠的一面。

郭信良說，做人要忠，要有情，對朋友有義，他加入民進黨30年，他不後悔對民進黨的付出。這次大選，他不是挺政黨，是挺台灣，誰愛台灣，他就相挺。

郭信良去年12月25日競選台南市議長時，當眾宣布退出民進黨，且擊敗民進黨推出的議長人選，順利奪下議長寶座，民進黨中評會今年2月決議開除郭信良。

蔡總統競選總部決策委員會召集人洪耀福等人8月27日拜訪郭信良，邀請郭信良擔任「蔡英文台南市後援總會」總會長，郭信良9月24日點頭同意說，這是跟著民意走，時勢所趨，「我準備好了」。（編輯：林沂鋒）1081012