拚勝選蔡賴分進合擊 高雄競總11/16率先成立

（中央社記者溫貴香台北15日電）高雄市長韓國瑜明天起請假投入總統大選，聲勢領先的總統蔡英文競選節奏不受影響，第一個競選總部擇定韓國瑜根據地高雄，11月16日成立、全國競選總部與台北市競選總部同步11月17日成立。

為拚勝選，蔡總統與前行政院長賴清德分進合擊，展開輔選的賴清德抵達美國，今天起將接連4天出席造勢活動；民進黨副秘書長林飛帆也赴加拿大僑界說明執政成果。選戰最後倒數不到百日，民進黨兵分多路、多層次溝通，全力催票。

2020蔡總統連任競選團隊操盤手林錫耀表示，11月16日將率先成立高雄競總、11月17日成立全國與台北市競選總部，11月18日當週會挑一天到中選會登記，12月初預計各地競總就定位。

民進黨立委郭正亮說，一般打選戰通常是先成立分部再成立總部，將聲勢拉抬到最高，這次聯合競總率先在高雄成立是有特殊原因，因為韓國瑜是高雄市長，蔡總統要幫高雄市立委參選人輔選，凸顯韓國瑜是落跑市長。

林錫耀說，就選戰的角度來看，傳統黨公職等基層組織外，必須透過各地同鄉會、四大社團、宗教社團、百工百業等各種組織與選民密切連結，動員與宣傳的通路才能深且廣，除了先前已經成立的組織外，未來還有30、40個各類別的後援會將陸續成立。

他表示，選戰最後兩週才會進入最後衝刺期，最後衝刺不代表會採取傳統選戰大型造勢的模式，至於採取何種模式，列最高機密，會讓民眾感覺新鮮。

民進黨人士表示，現階段總統與立委各縣市聯合競選總部陸續成立，加上社團、百工百業全國後援會成立，總統行程滿檔；最後關鍵將回到選戰主軸「護國保台、反對一國兩制」。

2020總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄說，面對美中貿易衝突、香港一國兩制的失敗可能對區域穩定造成衝擊等挑戰，蔡總統就是國政優先，以確保國家安全、穩定，經濟持續發展為最重要工作。

民進黨立委羅致政則說，總統的選戰策略是拚總統連任、贏得國會過半作為目標，不需要跟著對手的節奏做調整。（編輯：謝佳珍）1081015