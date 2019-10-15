從海洋到陸域端整套措施 蘇貞昌將宣布向海致敬政策

（中央社記者王揚宇台北15日電）行政院長蘇貞昌今天表示，他將宣布「向山致敬」政策，接著也要公開「向海致敬」政策，讓台灣成為真正美麗之島，從海洋到陸域，政府單位各有責任，也有整套措施。

立法院會今天進行施政總質詢；民進黨籍立委洪宗熠質詢時提到海洋廢棄物議題，並說這不只是彰化縣的問題，而是全國性的嚴重問題，必須跨部會處理。

行政院政務委員吳澤成說，蘇貞昌已經交代他組成專案小組，全面清查，要求每一寸土地都要有人管、每一寸清潔都要有人負責。

蘇貞昌表示，隨著海流、海風、颱風及台灣天氣等狀況，海域與陸域垃圾會隨時間與地域不同，他已請吳澤成協調海委會、環保署、交通部等相關部會，了解全年各地方會發生情況，比如颱風過後的倒木，隨大雨沖刷下來讓漁港塞滿，導致船出不去，或者隨季節從中國跨海漂來的垃圾等，都要訂出整套辦法。

蘇貞昌也說，地方經常舉辦淨灘活動，可見大家很重視這個議題，但沒有主管機關長期有計劃負責，才會每隔一陣子就有熱心人士或地方政府辦淨灘活動，「這表示灘沒有淨」。

蘇貞昌指出，他即將宣布「向山致敬」政策，接著也會公開「向海致敬」政策，不只有海面，還涵蓋海灘，希望有機會結合政府與國人，讓台灣成為真正的美麗之島，從海洋到陸域，政府各有單位負責，要有整套措施，這樣才是「有政府、會做事」。（編輯：林淑媛）1081015