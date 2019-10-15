韓國瑜請假選總統 Wecare高雄：自毀前程

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高市長韓國瑜今天宣布明天起請假拚2020總統大選，Wecare高雄發起人尹立在臉書貼上撕毀韓市長就職誓詞的影片，批評韓自毀前程，將成為史上最短命的直轄市民選市長。

尹立表示，「余誓以至誠，奉行憲法，恪遵政府法令，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」這是10個月前韓國瑜就職市長的誓詞，他今天幫韓撕掉，代表韓毀棄承諾。

他說，韓國瑜上任市長迄今295天，背棄市民，只要韓粉，「今天韓國瑜看咱高雄人沒，明年高雄人要給你沒市長做。」讓韓成為史上最短命的直轄市民選市長。

尹立表示，今年12月是美麗島事件40週年，也敲起罷免韓國瑜的喪鐘，「高雄人已經切心（台語，意指絕望），高雄作為民主聖地，必展現力量下架韓國瑜。」

另外，韓國瑜宣布請假投入總統大選後直奔高雄市議會拜會國民黨團，市議會民進黨團在門口設置看板表達抗議，韓國瑜則是過門不入。面對媒體追問為何不進市議會民進黨團，韓國瑜回應說，「民進黨沒人邀請我、沒有約」。

市議會民進黨團書記長林智鴻對此表示，韓國瑜來議會拜會黨團告假，還要邀請嗎？韓國瑜來議會只進國民黨團，令民進黨團覺得很不受尊重。（編輯：謝雅竹）1081015