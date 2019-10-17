不分區爭議 蘇震清：若黨不信守承諾將脫黨參選

（中央社記者陳俊華台北17日電）民進黨立委蘇震清今天透過辦公室表示，黨中央多次承諾要將他排入不分區立委安全名單中，卻因一篇媒體報導恐生變，他將親自出席民進黨廉政會說明，若黨不信守承諾，他將走自己的路，脫黨參選立委。

對此，民進黨發言人李明俐表示，這件事情黨主席卓榮泰跟黨中央會全力溝通，目標希望大家以大局為重，促成最大團結；現在最重要是不分區提名程序要先完備，所以黨中央會朝這目標去努力。

民進黨昨天召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會。有媒體報導，立法院長蘇嘉全力主讓侄子蘇震清進入不分區名單，但黨內對此有雜音，黨中央規劃提名委員會名單恐也無法確保蘇震清進入安全名單中，蘇嘉全為此動員部分派系成員缺席，杯葛黨中央。

蘇嘉全昨天透過新聞稿表示，有關民進黨下屆不分區立委名單的提名，他完全尊重黨的提名機制，至於中執會成會與否，更非他個人所能影響。

蘇震清國會辦公室今天表示，當初因為選區重劃的關係，黨中央多次承諾，要將蘇震清排在不分區安全名單內，所以才禮讓給民進黨立委鍾佳濱。

蘇震清辦公室表示，黨中央不該為了一篇媒體報導，就抹煞蘇震清之前為黨、為國所做的努力；蘇震清不可能控制誠美材公司，因為誠美材是上市公司，有股東、董事會，他只是單純找朋友去買股票，自己的股票一張都沒賣，也沒獲利一塊錢，這部分可受公評。

蘇震清辦公室指出，昨天蘇震清也向民進黨主席卓榮泰解釋這個案子的狀況，並提出當初給地檢署、調查局的陳報狀，他作為公眾人物，必須捍衛自己的清白，至今也還沒被傳訊，且黨內有簽廉政公約，如果未來真的有問題，「該辭、該怎樣都會負責」。

蘇震清辦公室指出，如果蘇震清不捍衛自己的清白，等於是默認這件事，因此考慮要脫黨參選，但支持蔡總統連任的基調還是不變。蘇震清也將出席下週三民進黨的廉政委員會親自說明。

對於蘇震清的態度，民進黨發言人李明俐表示，這件事情黨主席卓榮泰跟黨中央會全力溝通，促成最大團結。李明俐也說，廉政會已經確認下週三會召開例會，屆時會討論這案子是否會成案；若成案後，會再邀請蘇震清到會說明。（編輯：紀淑芳）1081017