陸委會：研議各級學校赴陸交流相關通報機制

（中央社記者繆宗翰台北17日電）100多名苗栗中小學師生傳出接受福建平潭落地接待。陸委會發言人邱垂正今天表示，主管機關將依權責研判是否違規，陸委會也將與教育部，研議各級學校赴陸交流相關的通報機制。

民進黨立委黃國書今天說，苗栗縣通霄國中、通霄國小100多名師生以體育交流名義前往平潭參訪，交通食宿卻是對岸免費招待，事實上是被統戰；原訂4天行程因海象不佳，學生在中國滯留已第7天，讓家長相當憂心

大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在回答相提問時表示，上述師生預計今天返台。

他指出，主管機關苗栗縣政府曾在函覆給校方的公文裡表達，為利學校教學及校務工作推行，學期中申請出國，應以緊急必要或因公奉派執行職務事由為原則，而未同意校方赴陸。

邱垂正說，有關學校仍然赴陸交流，是否違反相關規定，陸委會尊重主管機關依權責處理。

他強調，陸方近期加大對台灣青年學生工作，經常藉文教交流名義包裝統戰意圖，並以落地接待等方式作為誘因，招攬台灣師生赴陸交流；多項交流活動背後，其實都有中共官方支持或主導，具有統戰規劃跟安排、設計。

邱垂正表示，陸委會與教育部已多次提醒各級學校，應注意陸方相關交流背後目的與政治意圖，應審慎評估，避免配合陸方所辦理具有政治目的的交流活動。

他說，除了希望教育主管機關持續加強宣導外，陸委會將會同教育部共同研議，建立各級學校赴陸交流相關通報機制，以維護師生安全，以及兩岸文教交流的正常、健康進行。（編輯：林克倫）1081017