民眾黨區域立委提名跨藍綠 民進黨步步為營

（中央社記者葉素萍台北20日電）台灣民眾黨推出第二波區域立委參選人，民進黨內評估，台灣民眾黨選將的背景橫跨藍綠，對區域立委戰局影響各有不同，目前只能謹慎以對，一步一腳印，步步為營。

台灣民眾黨在高雄第1選區（旗山、美濃、內門等14區）推出前民進黨高雄市議員羅鼎城，對上民進黨立委邱議瑩、國民黨王齡嬌；在高雄第3選區（楠梓、左營區）推出莊貽量，將與民進黨的劉世芳、國民黨的黃昭順一較高下；高雄第8選區（前鎮、小港、旗津區）推出前國民黨黨代表敖博勝，挑戰民進黨立委賴瑞隆，以及國民黨高雄市議員陳麗娜。

民進黨高雄市黨部主委趙文男今天受訪指出，羅鼎城是美濃人，在地有家族人脈，羅出來參選，對邱議瑩是有影響，但邱議瑩是現任立委，也相當努力經營該選區，目前民進黨在該區是步步為營，一點都不能疏忽。

羅鼎城昔日曾是前高雄市長陳菊的子弟兵，高雄地方人士指出，羅鼎城現在大力批評民進黨公教年金改革，試圖要拉攏公教團體的票；所以，羅鼎城投入這區，究竟會拉到藍或綠的選票，目前「還不一定」。

立委邱議瑩受訪表示，每個人都有參選權力，她都尊重，她會把自己的工作做好，全力爭取選民認同。

趙文男說，莊貽量曾參加民進黨議員初選落敗，相較於羅鼎城，蔣貽量對綠營的影響還好；不過，左楠區本來就屬相對艱困選區，稍微一點點的影響，對民進黨的選將都很重要。

趙文男表示，敖博勝藍營的色彩比較重，從選票分析，敖博勝參選，對藍營的影響較大，民進黨現任立委賴瑞隆在該區經營紮實；趙文男說，民進黨3名現任立委都很優秀，也勤奮經營選區，現在大家都是一步一腳印、戰戰兢兢應對。

賴瑞隆受訪指出，雖然敖博勝原來是國民黨籍，但這次代表民眾黨，民眾黨主席柯文哲還是有一定的影響力，必須要審慎面對；而不管是面對國民黨或民眾黨的對手，他會用這幾年來努力的問政成績，爭取人民支持。

民眾黨在台東縣則由內政部移民署台東縣服務站專員陳允萍出戰，與民進黨劉櫂豪、國民黨張志明上演三腳督。

劉櫂豪受訪指出，自己會按照既定選舉期程，一步一步往前，選舉不是這一、兩個月的事，而是累積的過程，他每天都兢兢業業問政，相信他的努力會被民眾看到。

台東縣地方人士則說，陳允萍的家族是比較偏泛藍，陳允萍平日的活動屬性以及臉書經營，看起來「拉到藍色的票會多一點」。

另外，民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚，代表台灣民眾黨參選新北市三重區立委；競選連任的民進黨籍立委余天說，三重成艱困選區，他會全力以赴。（編輯：蘇志宗）1081020