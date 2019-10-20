韓國瑜遭丟雞蛋 吳敦義：譴責一切暴力羞辱行為

（中央社記者王承中台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天晚間遭民眾丟雞蛋，國民黨主席吳敦義今天表示，中華民國是自由民主法治的國家，譴責一切暴力與羞辱行為。吳敦義批評丟雞蛋是沒有人格的事情。

韓國瑜昨天晚間在台南舉行造勢活動，離場要上車前遭民眾丟雞蛋。韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜認為每個人都有發表不同意見的權利，這正是民主自由價值可貴之處，盼警方不要追究。

國民黨台北市中正、萬華區委參選人林郁方上午舉行競選總部成立大會，包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨主席吳伯雄等黨內要角齊聚一堂，為林郁方造勢。

馬英九雖未回應韓國瑜遭人丟雞蛋的看法，但在致詞時讚美韓國瑜競選的精神可佩。馬英九表示，他昨天晚間出席韓國瑜台南造勢活動，跟韓國瑜進場時兩人一面走一面聊，兩人有聊到這段時間的辛苦，韓國瑜本來想去美國，但在各種考慮下，還是決定留在台灣拉票，因為時間非常趕。

馬英九指出，韓國瑜出來競選非常辛苦，蠟燭兩頭燒，但精神可佩，真的是想為人民服務，尤其韓國瑜常說世上苦人多，要為基層的人民的服務，並提出要徹底檢討讓勞資不滿的一例一休，也熱愛中華民國、反對一國兩制。

他說，像韓國瑜這樣的人，相信將來當總統一定會照顧基層利益，與中國大陸發展出建設性的關係，國家的未來需要這樣的人。

針對韓國瑜遭人丟雞蛋，吳敦義在上台致詞前受訪表示，「這不是有人格的事情」，一切暴力或羞辱行為，都是要被譴責的。

吳敦義指出，中華民國是自由民主法治的國家，從村里長到總統都是民選，這是自由民主法治，但自由要尊重別人，法治是不能有暴力，這是基本原則，所以國民黨譴責一切暴力與羞辱行為。（編輯：楊凱翔）1081020