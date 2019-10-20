柯文哲酸韓國瑜：什麼事都還沒做 較沒壓力

（中央社記者陳朝福高雄20日電）民眾黨主席柯文哲今與青年座談時提「高雄沒市長」，暗酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。他也語帶嘲諷說「不過韓國瑜的問題較小，因為他什麼事都還沒做，比較沒有壓力」。

柯文哲今天上午南下高雄出席台灣民眾黨第2波立委提名記者會，媒體詢問在和青年座談時提到「你們現在連市長都沒有了」，他嘆口氣說，「第一步走錯，後面怎麼弄都困難，上任3個月就開始跑總統大選，基本上不是正常國家該有的現象，只是很不幸，台灣就不是一個正常的國家，這個社會就怪怪的」。

柯文哲解釋，他為何不隨便脫離位置，就是因為台北市有很多重要，動輒新台幣百億元的建設，包括市場要重建等，全神貫注都不一定做得好，「如果我現在跑總統大選，恐怕南門市場無法開工了，第一果菜市場工程大概也完蛋了」。

他也語帶嘲諷說「不過韓國瑜的問題較小，因為他什麼事都還沒做，比較沒有壓力」。

鴻海集團創辦人郭台銘今天也在高雄舉辦「感恩粉絲見面會」，同時也會介紹立委推薦人選，媒體也詢問柯文哲是否會支持郭台銘推薦的參選人。

柯文哲強調，我們的候選人，自己也不是百分之百會去站台照相，而郭台銘推薦的候選人，「原則上如果沒有太大牴觸會支持，雙合是合作態度；但合作也非百分之百，如果百分之百就同黨就好了」。

至於大選後藍綠對立升溫，有什麼方法不讓民眾黨被邊緣化？柯文哲表示，台灣政治藍綠統獨惡鬥平常沒有太多爭執，但到了選舉就被挑起；他說人類有感情、理智，但常被挑動感情情緒壓過理智，「從事政治人物都知道仇恨和恐懼是政治動員最有效的方法」，政治人物卻樂此不疲。

柯文哲希望大家要像面對極端氣候一樣要有新思維，「面對極端政治要建立『台灣韌性社會』的思維，盼台灣人民要理性討論」。對於韓國瑜喊「發大財」，他則呼籲「不要一直喊口號」，主張「政治要落實在人民生活的每一天」。

媒體關切民眾黨立委參選人敖博勝主張「高雄優先、台北再等等」，是否與柯文哲的台北市政牴觸，柯文哲則說，現有資源要有效運用，台灣過去20年失去競爭力，這是要處理的問題，「當前政治局勢是不能誠實面對問題，反正遇到問題就陷入統獨，將情緒拉起來，騙到選票後就謝謝收看，這是我不喜歡的」。

他進一步說明，不管是台北或高雄預算，常用得很浮濫或不精實；所以台灣現階段要精實管理，提高政府效能。他也點出為什麼反對前瞻計畫預算，就是因為清楚當精實管理沒做好，一下子擴大公共預算就是大量浪費。

繼第1波、第2波立委提名之後，柯文哲透露還會有第3波提名，不過目前還在繼續找人，他坦言在「藍綠都各占山頭情形下要找真有份量的人不容易」，但是「理念」很重要，「我們不願因擴張就犧牲或稀釋我們的企業文化，會堅持價值」。希望能開放政府公開透明、堅持政治誠信、財政紀律，不會選舉到處募款收錢還不開收據。

至於民眾黨立委提名人多是退黨或是初選落選者，柯文哲則解釋，除非找到剛畢業的人，否則85%的人過去都有藍綠背景；他希望能「自練兵」，堅持找有理念的參選人。

民眾黨今天在高雄公布10名第2波立委參選人，平均年齡不到45歲，是基於「藍綠推兩邊、民眾擺中間」理念，盼攜手民眾、共建未來，讓更多年輕人成為台灣社會堅實力量。

柯文哲強調，3黨不過半是目標，希望藉著關鍵少數力量，帶領台灣走出藍綠惡鬥，這次不分區立委將提滿34席，衝高政黨票，區域立委也會努力一席一席爭取，突破藍綠夾殺。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020