駐奧克蘭辦事處考量安全 搬離華為中心遷入新址

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）外交部今天表示，駐紐西蘭奧克蘭台北經濟文化辦事處原租賃館舍於2017年7月起更名為「華為中心」（Huawei Center），經安全評估後，再加上原有辦公空間不敷使用，駐處日前完成館舍搬遷。

立法院外交及國防委員會今天審查109年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。會中多名立委關切外館租金的預算編列增加，外交部官員對此表示，全球外館館舍多是租用商用不動產，隨物價指數調整，每年租金平均漲幅3-5%。

官員指出，其中有4個租金漲幅較高的例子，包括駐奧克蘭辦事處（24%）、駐澳洲雪梨辦事處（59%）、駐美舊金山辦事處（221%）等。駐奧克蘭辦事處因遷入新址，租金比原址高；而駐舊金山辦事處原來是長期租約，舊約一到期，房東在訂立新約時，就一次把租金漲足。

有關駐奧克蘭辦事處搬遷的理由，外交部發言人歐江安回應中央社記者詢問時表示，駐奧克蘭台北經濟文化辦事處原租賃館舍於2001年8月起承租，已有18年之久。

她說，由於該建物於2017年7月1日起更名為「華為中心」（Huawei Center），駐處經安全評估，且考量原有辦公空間已不敷使用，外交部因此責成駐處於租約屆期前（2019年7月31日）另尋辦公空間。駐奧克蘭辦事處於今年7月29日完成館舍搬遷。

歐江安說明，駐處新館舍位於奧克蘭市中心主要街道交叉處的精華地段，交通便利，有火車及多條公車路線可以抵達，對台灣民眾、僑民等申辦文件、洽公都十分便利。另外，考量駐處轄區僑胞甚多，新館舍承租面積為440平方公尺（約133坪），空間可因應駐處辦理僑務座談、領務說明會等業務需求。

她也說，經實地勘查奧克蘭市中心約20餘處辦公處所，駐奧克蘭辦事處新館舍雖位於市中心精華地段，每年每平方公尺的租金仍較多數同等級商業辦公大樓租金低廉。（編輯：林興盟）1081023