生命三權納入消防法 29日立院可望三讀

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院會29日可望三讀修正通過消防法部分條文，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法。民進黨團書記長李俊俋今天說，已與基層消防員代表多次接觸，都能接受修法方向，29日上午就能處理。

台中市大雅區日前發生鐵皮工廠大火，造成2名消防員殉職，引發各界對消防法修法的討論。消防員工作權益促進會也要求，修法將退避權、資訊權、調查權等保障消防員的生命三權入法。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋下午向中央社記者表示，在立法院長蘇嘉全第一次召集朝野協商消防法後，大家對於主要條文都有共識、也已簽字，時代力量黨團總召黃國昌卻在協商完畢後去改立法說明，但過去院會沒有表決立法說明的例子，理論上就是回到第一次協商完的條文。

李俊俋說，消防人員要求的退避權、調查權、資訊權等生命三權概念全都有放進修法，黨團也與消防員權益相關團體接觸很多次，對於修正條文內容相關團體也都可以接受，預計週二（29日）上午的立法院會就會處理。

資訊權部分，初審通過的消防法部分條文修正草案明定，消防指揮人員為搶救工廠火災，得命工廠管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，若未提供資訊或虛偽不實者，可處3萬元以上60萬元以下罰鍰。

退避權部分，初審通過條文明定，現場搶救人員應在救災安全前提下，衡酌搶救目的與風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。朝野協商時已達成共識，增列「危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之」。

調查權部分，初審通過條文明定，為調查消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故原因，應召開公共安全事故調查委員會，並聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員。經協商後朝野黨團達成共識，調查會的名稱改為「災害事故調查會」，成員則要納入基層消防團體代表。（編輯：趙蔚蘭）1081027