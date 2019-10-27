林飛帆竹縣立委輔選 合體周江杰赴市場拜票

（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）民主進步黨副秘書長林飛帆今天前往新竹縣新豐、湖口地區，陪同民進黨新竹縣立委第一選區參選人周江杰到市場拜票，拉抬聲勢。

周江杰為民進黨徵召新竹縣立委第一選區（新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉，以及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社等12個里）參選人。

林飛帆今天陪同周江杰到新竹縣新豐市場、新庄子市場、湖口市場掃街拜票，兩人展現熱情與民眾一一打招呼、握手，獲得歡迎。不少支持者看見林飛帆現身，開心要求合影。

林飛帆透過民進黨新竹縣黨部發布新聞稿表示，周江杰並非傳統政治人物，有很多新想法，並扮演不同角色，過去曾透過騎腳踏車，以環保、貼近群眾、低成本的方式投入新竹縣議員選戰，他會給予最大支持。

林飛帆指出，此次民進黨在新竹縣立委選舉所面對的是「政壇老將」，周江杰將代表新世代的聲音，希望讓新竹縣變得更年輕，展現新價值，讓不同的力量在新竹縣扎根。

在新聞稿中，周江杰表示，他曾與林飛帆在黨部共事過，感謝在徵召過程時給予支持，他會努力匯集力量，在新竹縣獲得勝利。（編輯：戴光育）1081027