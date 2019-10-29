韓國瑜座車追蹤器 丁樂群：沒有證據顯示有

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高雄市長韓國瑜曾自爆座車可能被裝追蹤器，民進黨市議員邱俊憲今天質詢追問，行政暨國際處長丁樂群說，在有跟沒有之間，隨後受訪指出，沒有證據顯示它有，但也不能夠推定它沒有。

韓國瑜今年8月曾自爆座車可能被裝了追蹤器，事件引起軒然大波，有國民黨高雄市議員說看過追蹤器，新聞局則說：「追蹤器目前是在合理懷疑，有這樣的擔心」，兩方說法不一。

邱俊憲今天在議會內政部門質詢時問丁樂群，到底韓國瑜座車有沒有被裝追蹤器，丁樂群回應，在「有」跟「沒有」之間，但又補充，市府目前查不出結果。

邱俊憲質疑，實際物體在宇宙當中竟然會在「有跟沒有」之間，要丁樂群答詢不要學韓國瑜，並要求提供一份後續調查結果報告給議會，讓外界釋疑。

丁樂群事後受訪時坦承未把話說清楚，「追蹤器這個案子，我們沒有證據顯示它有，但是我們也不能夠推定它沒有」，所以「沒有答案」。

不過，針對媒體追問到底有沒有追蹤器，丁樂群則表示，韓國瑜本人說過：「可能」，但韓國瑜並沒有斷言說有或沒有。

媒體繼續追問，市府沒有找到不就是代表沒有，丁樂群解釋，「我們一直在查，也確實沒有查到任何跡證來證明它是有。市長說可能，也不能夠說它一定沒有，因為沒有查出來，到目前為止查不出來」。

對於媒體質疑是不是因為市長韓國瑜講了「可能」，讓官員不敢否定追蹤器存在，丁樂群則澄清，「那不是我的意思」。

丁樂群強調，韓國瑜也只有說：「可能，不能證明它有，也不能推定它沒有」，並重申「我沒有答案」。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081029