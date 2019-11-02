國會黨黨慶同台 妙天祝韓國瑜當選總統

國會政黨聯盟建黨週年慶祝大會2日在總統府前凱達格蘭大道舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（前中）也現身參與，首度與國會黨主席悟覺妙天（前左）同台造勢。右為韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋。中央社記者王騰毅攝 108年11月2日

（中央社記者范正祥台北2日電）國會政黨聯盟今天在凱達格蘭大道舉辦黨慶活動暨進軍立法院誓師大會，黨主席悟覺妙天首度和受邀與會的國民黨總統參選人韓國瑜同台，他說，「敬祝韓國瑜當選總統」。

悟覺妙天會前在台下回應媒體詢問是否挺韓時，他表示，每個好的總統都會挺；至於選情看好總統蔡英文或韓國瑜，妙天認為，蔡和韓五分、五分，看他們去拚。

國會政黨聯盟黨慶活動現場湧入大批人潮，氣氛熱鬧，鴻海集團創辦人郭台銘也送藏頭詩花籃，寫著「妙集政黨群英，天助國會眾豪」，表達祝賀之意。

國會政黨聯盟2日在凱道舉行建黨週年慶暨進軍立法院誓師大會，現場湧入大批民眾共襄盛舉，有民眾奮力揮舞巨幅中華民國國旗，場面相當熱鬧。中央社記者王騰毅攝 108年11月2日

韓國瑜於活動現場力挺國會政黨聯盟「要讓人民過好日子」的理念，與悟覺妙天彼此勉勵，希望都能夠站在人民的角度、為人民謀求最大的福利。

悟覺妙天致詞表示，藍綠對立不好，不要每逢選舉，政黨就互相攻訐，說對方不好。國會政黨聯盟扮演「甘草」，希望政黨和諧，也為平民發聲，要讓台灣更好。

他也提到，自己身為禪師，卻成為一黨的黨主席，是因為禪法與政治都是救民的事業，一個是救人民的身心靈，一個是從基本政策去改善人民的生活，一體兩面。

國民黨總統參選人韓國瑜（左2）2日現身在凱道舉辦的國會政黨聯盟建黨週年慶祝大會，首度與國會黨主席悟覺妙天（左）同台，兩人攜手為選情造勢。中央社記者王騰毅攝 108年11月2日

韓國瑜致詞時祝福國會政黨聯盟一週年「生日快樂」，表示看到現場許多國旗飄揚，讓人很感動，他也和現場群眾分享近日展開土地傾聽之旅的所見所聞及所感。

韓國瑜強調，這趟傾聽之旅感受到民心思變，台灣人民這幾年過得非常辛苦，他認為，任何政黨、政治人物，心心念念的應該是辛苦的民眾需要什麼。

他也批評，民進黨施政表現未符民眾期待，沒有交出漂亮的成績單，而且選舉一到搞抹黑，像泡麵一樣，水一沖就可以吃，搞「政治泡麵」抹黑對方。

韓國瑜呼籲，明年大選要踴躍投票，為下一代年輕朋友、為熱愛的中華民國投下一票。（編輯：楊玫寧）1081102

國會政黨聯盟2日在凱道舉行建黨週年慶祝活動，黨主席悟覺妙天（前右2）會中並授戰旗給黨籍立委參選人，力拚進軍立法院。中央社記者王騰毅攝 108年11月2日