蔡陣營16日起密集成立競總 韓先走完傾聽之旅

（中央社記者葉素萍、王承中台北3日電）距離總統選舉投票只剩2個多月，蔡韓兩大陣營紛紛強化組織戰。蔡陣營將從16日起陸續成立各縣市競選總部；韓陣營則計劃在18日總統大選登記前，走完第一輪的土地傾聽之旅。

蔡陣營第一個競選總部，16日將在高雄成立，蔡總統高雄競總主委、立委管碧玲說，首場落在高雄是為了「要承擔把高雄大大地贏回來的責任」，蔡陣營並將在隔天17日成立全國競選總部。韓陣營則表示，全國競選總部成立的時間還在規劃中。

民進黨內輔選人士指出，目前規劃，將在16日成立高雄市競總、17日成立全國與台北市競選總部，24日成立台中市競總，12月1日成立新北市及桃園市競總，12月14日成立台南市競總。

首場競總成立為何有別於過去以台北為主，改為從高雄開始，管碧玲受訪指出，這是很有意義的事，因為9月分高雄內部召開會議時，就覺得2020大選這場，「要承擔把高雄大大地贏回來的責任」，高雄市長韓國瑜當沒幾個月市長就落跑，選民很鬱卒，所以當時在討論活動時，高雄競總主動爭取，希望成為全國第一個成立的競選總部。

至於當天活動設計，管碧玲說，目前要先保持神秘感，不過，高雄競總會有以年輕人為主的亮點。

蔡總統競選連任辦公室發言人阮昭雄說，競選總部成立後，是另外一個階段的開始；選戰最後不到2個月，將進入實質的短兵相接。

韓國瑜陣營部分，目前韓國瑜仍以土地傾聽之旅為重點。幕僚指出，韓國瑜預計18日當週進行總統大選登記前，先走完第一輪的土地傾聽之旅，登記後再走第2圈，若是有時間，能走幾圈就走幾圈，而土地傾聽之旅跟各地競選總部成立，也是互相搭配、分進合擊。

幕僚表示，目前也已經把18日至22日的時間空下來，就等韓國瑜決定哪天去登記。

外傳設在國民黨高雄市黨部的全國競選總部將會在11月9日正式成立，韓陣營指出，正式成立時間還在規劃中，確定後會再對外界宣布。（編輯：蘇龍麒）1081103