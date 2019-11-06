吳敦義是否列不分區安全名單 中常委意見分歧

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨主席吳敦義考慮列不分區第8到10名間，國民黨中常委徐弘庭今天說，黨主席列不分區都是小黨或單人政黨的策略規劃，若最大的在野黨開此先例，相對比較可惜。另外，挺吳人士要求對反對吳敦義列不分區的立委參選人開鍘。

各界關注吳敦義是否列入國民黨不分區立委的安全名單內，吳敦義昨天接受廣播媒體專訪時首度公開表示，不分區名單以專業組優先，而政治組優先考慮女性帶頭，若有適當機會，或許他可排在8到10名間，但他還在考慮中，「沒有一定要，也沒有一定排在哪裡」。

日前曾公開表示不認為黨主席應列不分區的徐弘庭下午出席國民黨中常會前受訪表示，他不對人選作質疑或判斷，他所講的是結構問題。他認為，黨主席列不分區都是小黨或單人政黨的策略規劃，若最大的在野黨開此先例，相對比較可惜，且恐讓後面的黨主席比照辦理，這不是好的態度。

徐弘庭指出，不分區名單展現出政黨對於國家、人民的態度，某種程度代表政黨認為民眾需要怎樣的立委，這是很強烈的政治態度，他希望國民黨的不分區名單能夠符合社會需求的現況。

徐弘庭表示，黨內確實有嚴重的世代問題，很多年輕同志因為經驗、資歷、能力無法獲得區域立委提名，但政黨的世代結構必須要跟社會相近，目前有競爭力公司，實際的營運階層多為30歲到40歲的朋友，當然希望國民黨能讓30歲到40歲的同志承擔更多責任、付出。

國民黨中常委曾文培受訪表示，支持吳敦義列入不分區，並希望未來能爭取立法院長，若沒有排在安全名單內就沒意義。當黨主席是辛苦差使，選贏不一定有功勞，選輸一定有責任。外傳有中央委員串連反對吳敦義列不分區，他說，有人建議吳敦義列安全名單，當然也有人反對，但基本還是要給黨主席一定的尊重。

沈慶光受訪指出，若是人生最後一役，而過去對黨、對國有這麼多貢獻，那排入不分區安全名單又何妨，不要用年齡來區分，能者多勞，替社會、國家、黨多做點事情，但若要激勵士氣，名次不要排太前面。

另外，國民黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人，今天下午前往國民黨中央黨部外聲援吳敦義列入不分區安全名單內。他們表示，吳敦義在國民黨於谷底時挺身而出，領導全黨在九合一選舉中完勝，擔任縣市首長、行政院長時政績是第一名。

挺吳人士呼籲，看人要看紀錄，全體黨員應請吳敦義列在不分區立委安全名單內，回到立法院爭取立法院長，以吳敦義的行政與監督長才來為正處於關鍵轉型時期的中華民國開創另一個新局，並要求開鍘日前反對吳敦義列不分區的國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠。（編輯：蘇志宗）1081106