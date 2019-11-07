綠委疑副總統卸任禮遇預算洩天機 陳菊：會改善

總統府秘書長陳菊（前左）7日上午到立法院司法及法制委員會，進行總統府109年度工作計畫及收支預算報告。圖前左2為國安會秘書長李大維。中央社記者郭日曉攝 108年11月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）民進黨立委鄭運鵬今天建議，未來不論現任正副總統是否連任，都不應編列卸任預算，以第二預備金因應。總統府秘書長陳菊表示，不管誰接總統、副總統，4年以後預算編列應該這樣做，這個部分會改善。

立法院司法及法制委員會上午邀請陳菊進行總統府109年度工作計畫及收支預算報告，正副總統卸任禮遇經費，新增列第14任卸任副總統禮遇經費562萬6000元。但第14任總統的禮遇經費則沒有編列。

鄭運鵬質詢時盛讚總統府預算溫暖務實但洩漏天機，他說，2004年總統選舉前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮尋求連任時，兩人都沒有編列卸任禮遇；2012年前總統馬英九、前副總統蕭萬長時期，因為蕭萬長健康因素沒有尋求連任，有編列蕭萬長卸任禮遇，但沒有編列馬英九卸任禮遇。

鄭運鵬表示，今年的預算與2012年一樣，總統蔡英文尋求連任，但副總統陳建仁3月時公開表示不主動爭取連任，於是卸任禮遇編列與2012年一樣，陳副總統有編列，但沒有編列蔡總統的卸任禮遇預算。

他建議，未來編列正副總統卸任禮遇時，不管現任正副總統個人有無表達連任意願，都不編列卸任禮遇，應列為國家機密事項，若有需要動用第二預算金因應並建立慣例，因為這個隨時都有變化；不需要編入預算書內，避免政治聯想。

陳菊對此表示，基於對總統、副總統的尊重，未來現任總統、副總統的卸任禮遇預算編列，如果沒有連任或不願意續任，可以動用第二預備金，這是很好的方式，但今年就來不及了。

陳菊表示，因為是基於陳副總統一再表達聲明，他的階段性任務已經告一段落，理解陳副總統不願意續任的意願，但以後在手法方面可以更細緻，也希望4年以後，不管誰接總統、副總統，以後預算整個編列應該這樣做，這個部分會改善。（編輯：林興盟）1081107