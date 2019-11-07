民間外交新據點 Taiwan Corner越南館明年營運

（中央社記者郭建伸台北7日電）台灣數位外交協會理事長郭家佑今天表示，「Taiwan Corner」明年將在越南創立第一個公民外交咖啡館，供當地青年喝手搖飲、學繁體中文。民進黨立委余宛如說，希望「Taiwan Corner」能夠成為台越民間外交新據點。

民進黨立委余宛如今天偕台灣數位外交協會理事長郭家佑、越南民間組織Taiwan Diary創辦人杜海勇舉行記者會，介紹「Taiwan Corner」創立概念。Taiwan Corner由數位外交協會和Taiwan Diary共同催生，仿效美國資料中心概念，未來將打造結合飲料店、繁體中文教室、留學諮詢的複合式空間。

郭家佑指出，去年她在科索沃以阿爾巴尼亞語言製作臉書粉專，向當地人介紹台灣；今年她與團隊則把目標轉向東南亞，盼以相同經驗、流程，創造更多由下而上的人際網絡，最後則先選定越南展開計畫。

不過郭家佑說，她大部分的越南朋友提到台灣，不是講到2001年的偶像劇「流星花園」，就是2016年的工廠汙染，造成沿海大量魚群死亡，坦言許多越南人近年對台灣的印象並不理想。

郭家佑表示，數位外交協會跟Taiwan Diary合作，在越南胡志明市打造複合式空間「Taiwan Corner」，營運後不僅會賣飲料、開辦繁體中文教室，並提供留學諮詢，提供越南年輕人正確的台灣資訊，也盼能藉此奠定公民外交基礎。

她強調，Taiwan Corner目前也正在募資平台集資，預計明年將會正式開辦營運。

杜海勇說，他是來台灣留學的越南人，3年前來台後就開始喜歡上這個國家，但越南大眾對台灣的印象，多是移工工作或貧窮女性出嫁的地方，甚至有部分越南學生來留學有被仲介索取高額費用，於是他創立社群平台介紹台灣文化及正確的留學資訊；今年8月他遇到郭家佑，兩人有共同想法，於是便承租地點，籌劃營運Taiwan Corner。

民進黨立委余宛如表示，中國越打壓台灣的國際地位，年輕人更想讓世界看見台灣，帶台灣走出去；很多越南人認為台灣是貧窮人當移工的國家，這將是Taiwan Corner的立基點，盼能促成更多年輕人喜歡台灣，並呼籲教育部跟外交部也能大力支持。（編輯：林興盟）1081107