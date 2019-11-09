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韓國瑜言論影響民調 蘇貞昌：搶版面不好示範

最新更新：2019/11/09 14:16

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）行政院長蘇貞昌今天南下彰化為黨籍立委輔選；媒體詢問國民黨總統參選人韓國瑜頻失言，民調卻微幅上漲，蘇貞昌說，一些總統候選人言行也許能搶占媒體版面，但這是不好示範。

蘇貞昌今天前往彰化芬園鄉及員林市等處，幫民進黨籍立委黃秀芳、陳素月及立委參選人陳秀寶等人站台；蘇貞昌首站來到芬園寶藏寺祈求風調雨順。

媒體詢問韓國瑜頻頻失言，民調數字卻微幅上揚，蘇貞昌回應，台灣民主經一代一代努力已經深入民間，大家都會觀察公眾人物表現和一言一行，他希望要出來選總統的人更要注意自己言行，才不會讓人民越看越頭大，越看越搖頭。

蘇貞昌說，有時一些總統候選人言行也許能搶占媒體版面，但這是不好示範，對民主也不好，也不是一個總統候選人該有的作為。

另外，媒體也詢問對於民進黨彰化立委選情看法，蘇貞昌指出，總統蔡英文上任後很關心基層，行政院也接地氣，黃秀芳也在基層用心聽，努力做，他呼籲彰化鄉親支持會做事的蔡政府，讓民進黨在國會過半。

蘇貞昌隨後還將前往員林市妙化堂以及和美鎮的營埔福德宮參拜，為陳素月、陳秀寶站台。（編輯：洪學廣）1081109

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