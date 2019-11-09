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李佳芬向鄉親懇託 盼望支持雲林女婿韓國瑜

最新更新：2019/11/09 20:53

（中央社記者黃旭昇新北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，今天晚上向雲林鄉親懇託，希望支持雲林女婿韓國瑜。她說，雲林同鄉具有團結的特質，歷經痛苦的人民才知道窮苦與被看不起的經歷。

新北市雲林同鄉會今天晚上在新北市五股舉行會員代表大會，李佳芬到場向鄉親問候，她強調，韓國瑜是雲林的女婿，已經將雲林當成是第二故鄉。

李佳芬到場時，受到歡迎。她致詞逐一點名雲林的各鄉鎮的地名，向鄉親問候。她說，雲林同鄉具有團結不怕艱苦的出外人打拚的特質，歷經痛苦的人民才知道窮苦與被看不起的經歷。

李佳芬說，以農業為主的嘉南平原縣市，長期以來不受重視，雲林農產價格沒有受到照顧。感謝離鄉背井的旅北鄉親照顧故鄉的人與長輩，要藉機懇求大家支持韓國瑜，讓家中的父母受到照顧。繼續維持雲林人的倫理，及做事的原則與是非。

稍早，中國國民黨主席吳敦義也到場致意，祝福鄉親健康與台灣大發展，兩岸和平。致詞時，前立法院長王金平也到場，並受邀上台站在吳敦義旁致詞。

王金平說，他支持吳敦義應該列入不分區立委的安全名單，雖然應該支持年輕人，但「家有一老，猶如一寶」，應該借重吳敦義的智慧與經驗，應該讓吳敦義的所學、專長在立法院發揮功能，這對未來的立法院運作，一定會產生良好效果。（編輯：張銘坤）1081109

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