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接見花旗集團董事長 蔡總統籲加碼投資台灣

最新更新：2019/11/13 18:46
總統蔡英文（右）13日下午在總統府接見花旗集團董事長約翰．杜根（John C. Dugan）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年11月13日
總統蔡英文（右）13日下午在總統府接見花旗集團董事長約翰．杜根（John C. Dugan）（左）。中央社記者鄭傑文攝　108年11月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天接見花旗集團董事長約翰．杜根（John Dugan）時指出，未來幾年內，台灣會有數兆元的重大投資逐步落實，也有上千億資金回台，金融服務商機無窮，歡迎花旗加碼投資台灣，爭取商機。

蔡總統今天在總統府接見花旗集團董事長約翰．杜根，她說，今年以來，台灣整體經濟狀況相當穩健，出口活絡，民間消費增溫，國內經濟穩定成長，前三季的經濟成長率都是亞洲四小龍第一名。

總統進一步說明，世界經濟論壇（WEF）公布的「2019年全球競爭力報告」金融體系中，台灣的逾放比率是全球最低，保費總額占GDP比重是全世界第一，此外，台灣上市公司市值占GDP比重、中小企業取得融資容易度都名列全球第5。

蔡總統說，儘管全球經濟及金融情勢充滿變數，台灣在各項世界評比中，評價依然相當高。這顯示政府推動金融自由化及國際化、優化投資環境，已經漸漸發揮成效。

總統提到，未來幾年內，台灣已經確定會有半導體、離岸風電等數兆元的重大投資將逐步落實，另外也有上千億的資金回台，台商更積極布局南向國家，這些行動都需要金融界的協助。這同時也代表未來幾年台灣的金融服務商機無窮，財富管理上也有很多的商機，歡迎花旗加碼投資台灣，爭取商機。

蔡總統強調，台灣有健全的金融體質，但更期待有更多國際夥伴，一起提升金融市場的體質並參與金融創新。（編輯：謝佳珍）1081113

總統蔡英文（右）13日下午接見花旗集團董事長約翰．杜根（John C. Dugan）（中），及花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻（左），向他們握手致意。中央社記者鄭傑文攝　108年11月13日
總統蔡英文（右）13日下午接見花旗集團董事長約翰．杜根（John C. Dugan）（中），及花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻（左），向他們握手致意。中央社記者鄭傑文攝　108年11月13日
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