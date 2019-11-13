玉山神學院追悼高俊明 副總統：要捍衛自由民主

花蓮玉山神學院13日舉行「追悼高俊明暨神學信仰研討會」，副總統陳建仁（中）出席致詞表示，高俊明等人當年挺過白色恐怖打壓，才有今天台灣的自由民主與法治，如今台灣再次面臨艱辛處境，也應持續捍衛前輩留下的民主自由真諦。中央社記者張祈攝 108年11月13日

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師今年2月辭世，花蓮玉山神學院今天舉行追悼高俊明暨神學信仰研討會，副總統陳建仁出席，呼籲台灣捍衛高牧師留下的自由、民主、法治精神。

已故高俊明牧師，原從事原住民巡迴傳道工作，民國46年進入玉山神學院任教，並擔任13年的院長，率領全校師生克服經費困難，將一個快被關閉的學校，變成一個擁有30甲校地及堅固校舍的神學院。

高俊明擔任台灣基督長老教會總會總幹事期間，正逢政治局勢動盪，高俊明仍積極投入台灣民主運動，68年美麗島事件後，因為幫助前民進黨主席施明德逃亡，於69年4月24日被捕，被判處有期徒刑7年，並於73年出獄。

陳建仁致詞指出，高牧師等人當年在白色恐怖挺過打壓，才有今天台灣的自由民主與法治，每個時代都有各自的使命，目前台灣再次面臨艱辛處境，也應持續捍衛前輩留下的民主自由真諦。

陳建仁回憶當年參選，自詡成為一根小小的蠟燭點亮台灣，高牧師就告訴他，如果每個人都願意點亮自己，小小的蠟燭聚集就是一盞火光，這火光放在燈塔上，就是亞洲自由民主法治的燈塔。

民進黨立委蕭美琴表示，高牧師在別人不敢說話的時候，勇敢行公義、說真理的精神值得紀念，總統蔡英文、副總統陳建仁則堅守他們留下的民主價值，持續讓台灣在國際上獲得認同與敬重。

台灣基督長老教會總會總幹事林芳仲表示，為期3天的研討會，就以高俊明牧師的名言「熱愛台灣行義路」為主題，探討高牧師如何將信仰實踐在生活、進而影響政府，學習高牧師熱愛台灣、信仰精神。（編輯：黃世雅）1081113