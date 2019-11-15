吳新興關懷紐約僑民 時隔17年再訪羅徹斯特

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）僑委會委員長吳新興近期訪問紐約，時隔17年再訪羅徹斯特地區，聽取僑民心聲。他歡迎僑胞返台投資、一同壯大台灣，並鼓勵僑民申辦僑胞卡，返台觀光消費享受優惠。

羅徹斯特（Rochester）位於紐約上州西部、安大略湖南岸，人口約20萬人，為紐約州第3大城，僅次於紐約市與水牛城。吳新興今天在紐約華僑文教服務中心主任黃正杰陪同下，探訪羅徹斯特僑胞並主持僑務諮詢座談會。

吳新興說，2002年擔任僑務委員會副委員長時，他曾帶領文化訪問團到羅徹斯特演出，感受到僑胞熱情支持。17年後再訪羅徹斯特，僑胞不畏風雪踴躍參加座談會，他感到分外親切、由衷感謝。

他表示，當地有羅徹斯特大學、羅徹斯特理工學院等知名學府，學風鼎盛，僑胞人才濟濟，在各專業領域都有傑出表現。每年5月「台灣傳統週」期間，羅徹斯特台灣同鄉會組織愛鄉合唱團，舉辦音樂會向美國主流社會推廣台灣文化，貢獻良多。

吳新興指出，鑑於美中貿易戰等國際形勢，今年台商回台投資金額接近7000億元，帶動台灣經濟發展與產業轉型。台灣社會治安良好，人民熱情友善，政府大力推動各項政策，歡迎僑胞回國投資，一同壯大台灣。

此外，吳新興鼓勵僑民申辦僑委會僑胞卡，回台觀光消費可享受各項優惠。他並介紹「戀戀台灣」等僑教政策，歡迎孩童回台隨班寄讀，增進中文能力、體會家鄉文化，加強新生代僑青與台灣的聯繫。

吳新興近期走訪大紐約地區僑社，12日於曼哈頓華埠出席國父孫中山銅像重新揭幕及「中山廣場」命名典禮，並參加在紐約中華公所舉辦的國父誕辰紀念大會；13日前往水牛城主持「水牛城急難救助協會」成立大會及僑務諮詢座談會。（編輯：高照芬）1081115