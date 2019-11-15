總統：台灣經濟有成果 打穩基礎

總統蔡英文（前中）15日晚間出席民進黨新竹縣競選總部成立大會，她說，希望大家「再給辣台妹4年」，將為台灣帶來更好的未來，並與民進黨新竹縣立委參選人周江杰（前右）、鄭朝方（前左）攜手造勢。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月15日

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣15日電）總統蔡英文與前行政院長賴清德今天出席民進黨新竹縣競選總部成立大會。總統表示，今年台灣經濟成長有成果，第一季成長率為亞洲四小龍第一名，打穩經濟基礎。

外界矚目蔡總統副手人選尚未宣布，今晚造勢會蔡總統與賴清德都參加，但未遇上。賴清德在7時30分抵達，蔡總統則在8時許到場。

賴清德致詞表示，明年1月11日選舉，要守住台灣主權，維護自由民主的生活，就要支持蔡總統。台灣也要向國際社會傳達正確消息，台灣為民主國家，也要過自由民主生活。

隨後，蔡總統抵達會場，民眾高喊「總統好」。蔡總統致詞時表示，這裡很多客家鄉親，中央對於客家鄉親的承諾已做到，浪漫台三線串起客庄產業，希望台灣變更好。

蔡總統說，過去3年多執政，雖歷經困難，但今年拚經濟看到成果，第一季經濟成長率為四小龍第一名。台商、外商與台灣在地的廠商加碼投資台灣，今年是台灣投資「大爆發」。

蔡總統表示，新竹是台灣經濟、科技與創新產業的重鎮；政府用心照顧人民，透過給年輕人減稅、調漲基本工資等，希望減輕年輕人負擔，在人生第一哩路能走得更輕鬆。

蔡總統也拉抬民進黨提名新竹縣第1選區立法委員參選人周江杰、第2選區立委參選人鄭朝方聲勢，並說選舉剩不到2個月，一定要團結、團結再團結，希望大家「再給辣台妹4年」，為台灣帶來更好的未來。（編輯：唐聲揚）1081115