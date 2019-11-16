吐瓦魯外長訪台討論雙邊合作 將會晤蔡總統

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）太平洋友邦吐瓦魯外交部長柯飛今天抵台訪問，將會晤總統蔡英文、外長吳釗燮，針對兩國合作計畫成果及未來合作方向交換意見，另將參訪農業、文創及食品加工等台灣優勢產業。

外交部發布新聞稿表示，吐國新政府9月成立後，這是柯飛（Simon Kofe）首次來台訪問，並在外交部政務次長徐斯儉11月初赴訪吐國後立即回訪台灣，「對兩國邦誼甚具意義」。徐斯儉訪問吐國期間，曾與總理拿塔諾（Kausea Natano）、柯飛等人會晤。

外交部指出，柯飛伉儷一行4人於今天至21日應政府邀請來訪。在台期間，柯飛將會晤蔡總統、吳釗燮等政府官員，針對兩國合作計畫成果及未來合作方向交換意見。柯飛此行也將參訪農業、文創及食品加工等台灣優勢產業，作為吐國國家發展參考。

外交部表示，今年是台吐建交40週年，吐國為台灣忠實友邦，長期在國際場域積極協助台灣。台灣與吐國多年來在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切，成果深獲吐國朝野及人民的肯定。

吐瓦魯是台灣4個太平洋友邦之一。太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯9月底接連與台灣斷交、轉投北京懷抱後，台灣與太平洋友邦的邦誼受到關注。（編輯：郭萍英）1081116