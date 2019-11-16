參加東亞安全部門論壇 洪榮一：溝通助減低誤判

中華民國國防大學戰略學院兼任教授洪榮一博士（右2）及空軍退役上校王凱珩（左1）於16日在首爾參加東亞安全部門治理論壇後，與大會主席史乃伯博士（Albercht Schnabel，左2）合影。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年11月16日

（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）中華民國國防大學戰略學院教授洪榮一代表台灣參加2019東亞安全部門治理論壇，他表示，各國在面臨安全議題上，溝通是好事情，透過溝通可以減低誤判，不容易發生不好的事情。

瑞士知名智庫－日內瓦安全部門治理中心（DCAF－Geneva Centre for Security Sector Governance）與韓國國際政策研究中心（International Policy Studies Institute of Korea）於14日至16日在首爾舉辦2019年東亞安全部門治理論壇（East Asia Security Sector Governance Forum 2019）。

此次論壇共有來自代表中國大陸、日本、蒙古、北韓、南韓及中華民國（台灣）等6個地區的學者專家共同參與研討，研討的主軸是針對各自國家就推動安全部門治理所面臨的挑戰和因應之道等議題共同討論，並辨識共同面臨的挑戰，進而尋求合作解決之道。

代表台灣全程出席本次論壇的人員分別是國防大學戰略學院教授洪榮一以及空軍退役上校王凱珩。而代表中國出席此次論壇的學者包括澳門大學教授尤冀、四川大學教授戴永紅、解放軍軍事科學院退役大校樊高月及退役上校呂晶華。

台灣戰略專家洪榮一接受中央社記者專訪時表示，參加研討會與各國代表就現在香港示威等問題交換意見，多名外國與會學者專家都問他的看法。他說，做為一名父親，他的回答很簡單，「第一個香港政府要負責任，再來就是在街上抗議的年輕人可以準備回家，兩邊同時都要退一步」。

他表示，若要達到這一點，其實需要第三方公正人士介入，此時像瑞士等相關的國際人士可以進來幫忙。

洪榮一說，很多事情是在東亞發生的，「但是我們還是在國際地球村的框架下，透過外來國際組織的協助，可以來解決本地的問題」。

對於台灣在東亞安全可扮演何種角色？洪榮一認為，在這次國際會議的結論有提到，台灣是法治立國、國會監督、民主精神的國家，是值得他國學習的楷模。

他說，因為台灣有選舉，這兩年台灣在選舉過程中受到假新聞傷害很大，這次來參加會議的瑞士正在幫助東南亞國家協會（ASEAN）的成員進行相關訓練，「我們可以協助東協對假新聞的遏制及處理，因為台灣在這方面有經驗和專業知識」。

其次是安全的問題，洪榮一指出，安全議題近來已逐漸擴大，現在是婦女參與安全事務治理以及女性同胞的安全受到關注，就這方面而言，台灣對女權的伸張和LGBT（男女同志、雙性戀及跨性別者）相關立法，台灣其實是走在很前面，台灣的這些經歷可以提出來給其他國家作參考。

洪榮一強調，這次首爾會議是以不對外公開方式進行，各國都有很重要的國安人士參加，包括韓國國防部、日本防衛省、蒙古國安會、中國解放軍等官員學者專家參加。

他認為，溝通其實是好事，大家或許政治立場不同，但所面臨的問題並沒有太大差別，所以透過溝通可以減低誤判，減低誤判就不容易發生不好的事情，「這是我們參加這次會議的最大心得」。

所謂的安全部門治理（Security Sector Governance）並非新的概念，而是歐美國家自1990年代開始致力推動的一個理想，此一概念的落實則有賴各國涉及安全事務部門改革（Security Sector Reform）的實踐。

所謂的安全部門除了典型的軍事國防外，也包括警政、調查和相關的社會安全監督機構。旨在透過人民掌控、法規及講究人權的民主架構之下，藉由安全規範、管理及監督機制，促進各國安全部門的可信度、透明度、依法行政、負責任和效能及效率，進而促使國家更安全，區域更和平。

此次論壇的亮點分別是提報北韓議題、投誠南韓的前北韓駐英國大使館公使太永浩。他表示，北韓新一代的年輕人拜現代通資電科技之賜，得以收視南韓視訊，正逐漸由質變而量變，再加上北韓領導人資深策士的斷層，金氏王朝假以時日終將敗亡。

而另外一個亮點則是台灣和中國的代表在這段期間內非常理性地探討了二岸的關係，雙邊均同意應在尋求國家和人民共同利益的基礎之上展開對話，並以最大誠意與善意追求兩岸之間的和平與諒解，進而「止戈為武」，讓人民享有安和富裕的生活。（編輯：周永捷）1081116

中華民國國防大學戰略學院兼任教授洪榮一博士（左）及空軍退役上校王凱珩（右）16日在首爾參加東亞安全部門治理論壇後合影。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年11月16日