蔡：台灣要贏從高雄開始 投票說出不喜歡落跑的人

民進黨力拚2020勝選，總統蔡英文（前右2）與前行政院長賴清德（前左2）16日晚間在高雄市競選總部成立大會上同台，並和行政院長蘇貞昌（前右）、副院長陳其邁（前左）攜手造勢。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

（中央社記者溫貴香、王淑芬高雄16日電）總統蔡英文高雄競選總部今天成立，她表示，「台灣要贏從高雄開始」，高雄人要用手中選票說清楚，不喜歡說大話、不喜歡落跑的人；「我們沒有征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主。」

總統蔡英文高雄市競選總部今天下午成立，前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁等人都輪番上台致詞。

整場活動壓軸就是蔡總統與賴清德同台，蔡總統在支持者熱情沸騰高喊當選聲、加油聲中大進場，走了十幾分鐘，主持人高喊現場群眾已經超過10萬人。

力拚2020連任，總統蔡英文的高雄市競選總部16日成立，晚會現場旗海飄揚，大批民眾熱情支持，共同展現團結必勝的決心。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

蔡總統上台後，賴清德與蘇貞昌分站兩旁，蔡總統致詞後主動拉起並舉起賴清德與蘇貞昌手高喊當選，讓現場氣氛達到最高潮。

蔡總統致詞表示，高雄是六都中第一個成立競選總部，因為高雄太重要，這場選舉高雄最具指標性，贏了高雄全台灣就會贏。

「高雄人不欠民進黨，但去年選舉讓大家心情不好，我感覺很歹勢，因為咱打拚不夠，讓大家很鬱卒」。蔡總統說，鬱卒的是大家一票一票選出來的市長，什麼政見都還沒開始做就去選總統，開出的支票更大張；但高雄人不要再鬱卒，站出來支持讓台灣更好的團隊。

「看看現在的香港，大學變戰場、有人突然失蹤、有人死掉，但是查不出原因，這樣的制度就是一國兩制。」總統強調，台灣不可能接受這種制度，但面對壓力台灣要夠強、經濟要強、人民生活安心，國防外交也要顧好。

總統表示，「我們沒有要征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主」，這幾天有一個政黨提出不分區名單，這份名單讓大家很煩惱，有人支持港警把民眾打得頭破血流、也有敵我不分到對岸聽訓的退休將軍，還有很多爭議人物。

總統蔡英文的高雄市競選總部是六都中第一個成立的，16日下午成立大會更湧入大批民眾；大約下午5時30分，主辦單位喊出現場已超過10萬人。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

她表示，很多人問這種人進入立法院，以後國家主權怎麼守護、民主自由如何堅持，方法只有一個，明年1月11日支持蔡英文、民進黨，讓總統連任、國會過半，要讓好的力量、進步的力量、改革的力量進入國會，把反對改革、扯台灣後腿的人、把不好的人阻擋在國會大門之外。

總統表示，選戰最後一定有造假、抹黑、假消息、一定有打人喊救人，這種事情高雄朋友、鄉親應該最清楚，並列舉陳其邁被說戴耳機事件、追蹤器事件還有講不清楚的房屋交易就牽拖有人洩密、有國家機器，被討厭就好好解釋、被質疑就好好講清楚，腳踏實地、清清白白、努力認真就會得到人民的支持，政治真的沒有那麼難。

「台灣要贏從高雄開始」總統說，高雄人比大家更知道選舉最後會發生什麼事情， 只有高雄人有很強的免疫力，高雄一定要大贏，高雄人是不是願意看到市長落跑、是否滿意現在的市政、是否習慣說大話的市長，高雄人要用手中選票說清楚，我們不喜歡說大話、不喜歡落跑的人。（編輯：黃國倫）1081116