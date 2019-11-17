總統：2020選舉籲鄉親以選票守護民主自由

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）總統蔡英文今天出席民進黨嘉義縣立委蔡易餘競選總部成立大會時表示，2020選舉非常關鍵，大家要以選票向世界清楚表達台灣人守護台灣主權、民主自由的決心。

現任嘉義縣第1選區（海區）立委蔡易餘，下午在朴子市成立與蔡總統的聯合競選總部，蔡總統、行政院副院長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、立委吳玉琴與地方民意代表等人都出席，吸引許多支持者到場。

蔡總統致詞時表示，距離明年1月11日投票剩下50多天，這次選舉非常關鍵，鄉親要以手中的選票向世界清楚表達台灣人守護台灣主權、民主自由的決心，而不是向中國大陸妥協，一定要展現台灣人的志氣。

蔡總統指出，2020選舉，台灣人要保護台灣的民主自由，讓世世代代繼續享有民主自由；現在外界看選情穩定，不過，選舉沒有一定穩的道理，大家一定不能放鬆，選票要投下來才能確定。

蔡總統說，蔡易餘是台大法律系的學弟，他是做事的立委，任內積極為嘉義縣爭取建設經費，治水經費就高達新台幣40多億元。

蔡總統表示，故宮南院不只是看展覽的地方，未來計畫成立文化產業聚落中心，文物保存專家、藝術家及文化產業都會聚集故宮南院，讓嘉義成為南部重要的文化產業中心。

陳其邁表示，去年高雄市長選舉，自己努力不夠，現在韓國瑜在當市長。昨天蔡總統的高雄競選總部成立，現場就聚集10萬名鄉親相挺，且網路線上直播有2萬多人觀看，高雄人全面都覺醒，民進黨2020要贏，要從高雄贏起，嘉義民主聖地也要贏。

蔡易餘拚連任，以自己圓滾滾身材做文宣，今天在競選總部成立大會，也成立「胖子挺小英」後援會，邀請支持者穿上「白白胖胖」靈活胖子潮T出來挺小英。（編輯：謝雅竹）1081117