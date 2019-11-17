蔡總統：國民黨不分區名單親中反改革

（中央社記者顧荃、葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天說，國民黨不分區立委名單代表台灣最保守、反改革、親中勢力的集結，「如果他們贏了，改革就輸了」；2016年至今中華民國沒有消失，中國的巨大壓力，她挺過來了。

蔡總統全國暨台北市競選總部下午舉行成立大會，包括蔡總統副手、前行政院長賴清德，以及副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰，和民進黨台北市立委參選人都出席同台力挺。

蔡總統致詞時表示，4年前她也是在同一個地點舉辦全國競總成立大會，當時國民黨剛換柱，講的好像只有國民黨能代表中華民國；當時她說，民進黨不等於台灣，國民黨也不等於中華民國，政黨要做的是守住台灣人民決定自己未來的權力、守住民主自由的生活方式，她說到做到，確保世世代代台灣人保有決定自己未來的權力。

蔡總統表示，總統是中華民國的總統、是台灣人民的總統，2016年到現在，中華民國沒有消失，台灣人民主自由的生活方式也沒有消失，在中國巨大壓力下，跟國際情勢劇烈變化下，她挺過來了。

蔡總統話鋒一轉，她說，最近各政黨不分區名單陸續出爐，民進黨的名單沒有讓人民失望，但看看國民黨的名單，很多人批評，她用嚴肅心情提醒大家，不要低估這份名單的意義跟對台灣進步改革的殺傷力。

蔡總統指出，國民黨不分區名單代表台灣最保守、反改革、親中勢力的集結，因為輿論批評拿掉一個人，不代表國民黨不再親中；調整幾個順序，不代表國民黨會擁抱進步價值。這份名單透露的重要訊息，就是國民黨打定主意要推翻民進黨這3年多來的改革，「如果他們贏了，改革就輸了，香港的年輕人會怎麼看台灣」，進步改革的力量，絕對要守住不能輸。

蔡總統說，「2020台灣要贏，台灣的改革要贏，要贏過保守、進步要贏過倒退、自由要贏過威權，民主要贏過民粹，這就是2020台灣要贏」。

蔡總統也說，她不靠口號，但她知道庶民要什麼，要家中長輩有人幫忙照顧、生兒育女政府幫一把、要乾淨能源與經濟發展，過去大家都用說的，她這個政府是用做的，她也是最重視國防與國軍的總統。

她說，有支持者很焦慮，建議她應該學對手一直講、一直開支票、一直喊口號，但那不是她的風格，台灣從來就不缺光說不練的人，不缺喊口號的人，台灣缺願意承受壓力、堅持往前走的人；過去政府做不到的、不敢做的，她做到了，她保證未來4年還會繼續做下去，「我就是能帶領這個國家穩健前進的人」。

她表示，壯大台灣已經是現在進行式，投給她就是投給理性風格的中道力量，她呼籲總統支持最強組合、立委讓民進黨國會過半，「英德勝利、贏得勝利」。

賴清德致詞時指出，自由民主像空氣、水一樣，有的時候不覺得重要，但是一旦失去，才會覺得嚴重，這個情形目前正在香港發生。中國承諾英國的香港基本法權利已經改變，反送中運動有超過100萬人走上街頭，香港人口才700萬人，每7個人就有一個人走上街頭。

賴清德說，明年1月11日一定要用神聖選票來保障台灣的民主自由制度，向國際社會發出聲明，雖然國內有政黨要與中國統一、把香港學生抹黑成暴力份子，但這不是台灣的民意。

蘇貞昌致詞時則拿出撞球竿充當教學棒，指著台上的大型投影簡報細數政績，包括守住非洲豬瘟、中美貿易戰台商加碼投資近7000億、股市上萬點超過500多天、財政平衡等，強調「有政府，會做事」。

卓榮泰表示，香港反送中的大規模抗議，讓全世界再度看到一國兩制這個「世紀騙局」，國民黨提名的總統參選人韓國瑜，今年3月進到中聯辦，又講空話、謊話；國民黨提出的不分區名單是向中國交心，不能像台灣交代的名單。無論中國何時出手，台灣只有自己救自己才是唯一的出路，無論國民黨提出再挺中的作法，要用人民選票教訓這個百年老黨。（編輯：蘇志宗）1081117