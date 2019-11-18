雲林輔選同台郝龍斌朱立倫 吳敦義：見面不尷尬

（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）國民黨主席吳敦義今天到雲林輔選，與日前曾批評國民黨不分區名單的副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫同台，吳敦義強調，名單公正、公開，非一個人做決定，大家見面不尷尬。

國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡、第2選區（山線）立委參選人謝淑亞今天上午到雲林縣選舉委員會登記參選後，分別在虎尾與斗六成立競選總部，並邀請吳敦義、郝龍斌及朱立倫前來站台。

雖然主辦單位將3人致詞時間錯開，但是吳敦義還是先後與郝龍斌、朱立倫在斗六與虎尾同台，並相互握手致意。

對於郝龍斌、朱立倫接連批評國民黨不分區立委名單，吳敦義接受媒體聯訪時表示，與他們見面不會尷尬，因為不分區名單決定過程審慎，是經過7名提名審查小組、國民黨中常會開會決議，並由200多名中央委員投票後公布，一切過程公開，絕對不是任何一個人可以決定的。

吳敦義說，這個名單有缺點、有優點，但完完全全是公正無私的，應該會得到社會大眾基本的肯定。當然不可能每個人都滿意，有些人會覺得自己的位置應該更高一點，有些人則覺得自己應該列入名單，「我沒有辦法讓每個人都列入，所以只能依照公平方法，一切公正無私，得到這個結果」。

隨後，吳敦義在台上致詞表示，現在台灣經濟不好，無薪假多、觀光客減少，包括遊覽車、司機、旅行社、旅社、買賣店，生意都打折，政府要讓觀光事業、工業、農業及商業發展，讓百姓的生活，可以過得更好。

他強調，兩岸過去穩定和平發展時，簽定兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣的石化、紡織、機械、車輛等很多都銷去中國大陸，早收清單免關稅，讓國家賺了很多錢。

吳敦義也呼籲，明年1月11日選民可投3張票，總統選舉讓雲林女婿、國民黨總統參選人韓國瑜當選，區域立委選票投謝淑亞、張嘉郡，政黨票則蓋給中國國民黨。讓34席的不分區立委，國民黨能分到較多的席次，立法院才可拿到過半60席。（編輯：洪學廣）1081118