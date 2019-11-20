扁簽署一邊一國不分區立委 中選會依法審定

一邊一國行動黨發言人陳昭姿（圖）等人20日前往高雄，邀請前總統陳水扁列一邊一國行動黨的不分區立委參選人，並取得陳水扁的簽署同意書。中央社記者王淑芬攝 108年11月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）前總統陳水扁今天接受一邊一國行動黨邀請簽署同意列名一邊一國不分區立委。由於陳水扁保外就醫身分敏感，能否列名遭外界質疑，中選會在收到政黨或其候選人登記後將依法審定。

到底陳水扁能否列不分區立委參選人，中選會副主委陳朝建表示，適逢選務辦理期間，依法循例，對於個別政黨或候選人登記事宜不做評論。目前中選會尚未收到一邊一國行動黨前來申請登記；若收到政黨或其候選人登記後，將依法審定。

依公職人員選罷法第26條規定，曾犯貪污罪並經判刑確定者，或曾遭判有期徒刑但尚未執行完畢者，皆不得登記為候選人。另外，法務部指出，陳水扁是否違反台中監獄保外就醫相關規定，由台中監獄依法認定。

陳水扁接受一邊一國行動黨召集人楊其文及發言人陳昭姿的邀請，簽署同意列一邊一國行動黨的不分區立委參選人。楊、陳今天南下高雄拜訪陳水扁，並在取得他的簽署同意書後，一起到居住寓所大樓下和志工及媒體見面。現場有數十名熱情的支持者，舉著一邊一國的旗幟，不斷高喊「阿扁總統加油」。

陳昭姿表示，扁答應願意當一邊一國的「澆水園丁」，願和大家守護走台灣的路，可以鼓舞士氣。她說，扁剛開始有問「如果沒簽會怎樣？」她告訴扁「如果沒簽就要把他關回去」，後來扁才簽署。

陳水扁致詞時反問「我可以不簽嗎？不是沒簽要關回去，而是是簽了很快會關回去，簽署不是我同不同意的問題，我同意沒有用，要總統同意才算數」。陳水扁說，自己是一邊一國行動黨的「澆水園丁」，也知道這是條難走的路，所以請大家幫忙「不能讓人家看不起」。

楊其文接受聯訪表示，一邊一國打算把扁列不分區第一名，但扁謙虛說排後面沒關係，目前一邊一國還要再考量排名。媒體關切「扁的身分列不分區是否敏感？」楊其文說「不敏感」，希望阿扁參選可以突破不合理的限制，並突顯過去社會對他不合理的屈辱。

楊其文表示，扁列不分區參選也能被看到他過去對台灣的貢獻，盼社會還他公道，讓大家檢視扁所受的冤屈。媒體追問「如果扁列不分區被中選會退件或剔除」，楊其文表示，中選會沒理由退件，因為「同不同意是蔡總統說的算，國際慣例也是這樣」。（編輯：黃世雅）1081120

前總統陳水扁（前排右5）20日接受一邊一國行動黨邀請，簽署同意列一邊一國行動黨的不分區立委參選人，他說，自己是一邊一國行動黨的「澆水園丁」，也知道這是條難走的路，所以請大家幫忙「不能讓人家看不起」。中央社記者王淑芬攝 108年11月20日