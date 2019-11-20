同日遊行尹立促韓國瑜負政治責任 韓營允錯開路線

（中央社記者王淑芬高雄20日電）Wecare高雄等團體規劃號召10萬人在高雄舉辦「1221Wecare台灣大遊行」並宣傳「罷韓」，但韓國瑜陣營擬同日辦「挺韓」遊行，尹立表示韓國瑜應承擔政治責任，韓辦說會錯開路線。

「Wecare高雄」發起人尹立今天指出，韓陣營故意當日發起挺韓政治遊行，警告韓國瑜應承擔起基本的政治責任，任何韓粉製造的衝突危險，韓國瑜要負責。

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室回應，挺韓遊行是許多支持者建議，韓辦正慎重計議討論中。韓國瑜從去年選舉一路以來，都不斷呼籲支持者要「愛與包容」，為避免活動失焦，擬規劃將行走路線錯開，期盼當天雙方的遊行隊伍都能保持理性態度，並尊重不同立場的訴求。

「Wecare高雄」、公民割草行動及台灣基進等宣布12月21日舉辦「1221Wecare台灣大遊行」訴求Reset高雄、Wakeup台灣，盼支持罷韓民眾要一起上街頭。

昨天傳出韓國瑜陣營也規劃同一天舉辦「挺韓大遊行」，有不少民眾認為不妥，民進黨市議員黃文益告訴中央社記者，那是韓陣營要減輕罷韓對韓國瑜選情的殺傷力，他預告混亂的場面可想而知。

尹立及一起發起罷韓行動的代表今天發布聯合聲明，尹立指出，1221Wecare大遊行是民間發起、被阻撓多次申請才取得合法路權遊行。

他說，罷韓行動是市民發起，無關政黨，如果執意當日挺韓遊行，將是「公民權的團結與伸張，對決政客的無恥與掙扎」。他建議挺韓遊行隊伍比照Wecare十大隊，設置挺韓炒房隊、挺韓閨蜜隊等。

公民割草行動發言人李醫師指出，韓國瑜放棄了高雄去選總統，為扭轉頹勢，還把高雄當做最後一塊墊腳石，請韓國瑜放過高雄。

尹立等人指出，罷韓團體已經整合將在1221遊行後，韓國瑜就職週年隔日，即12月26日依法向中選會遞出第一階段連署罷免提議，正式展開罷免市長法定程序，呼籲中選會嚴格監督高雄市選委會依法執行。（編輯：謝雅竹）1081120