更多編輯台推薦新聞：
力薦做伙走台步 劉克襄：語言是文化重要的一環
文化

力薦做伙走台步 劉克襄：語言是文化重要的一環

東京最古老木造JR原宿站 2020東奧後將拆除
文化

東京最古老木造JR原宿站 2020東奧後將拆除

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
選情分析／第三勢力搶不分區 民眾黨時力親民黨有機會過5%
首頁 / 政治

市長選舉遭監院糾正 北市選委會：疑未審先判

最新更新：2019/11/20 21:27

（中央社記者梁珮綺台北20日電）監委仉桂美、劉德勳今天就去年台北市長選舉部分，糾正中選會與北市選委會；北市選委會表示尊重，並指台灣高等法院12月17日預計將宣判「選舉無效訴訟」結果，監察院此時提糾正案，疑「未審先判」。

選委會也指出，登錄作業緩慢及作業時間漫長至凌晨，是因同時處理10案公投票開票，這也是全國各縣市選委會所面臨的問題，但監察院卻僅針對北市選委會提出糾正，「難脫偏頗及針對性之疑」，難讓人心服。

去年九合一選舉併公民投票選舉，發生大排長龍的投票亂象，監察院糾正中央選舉委員會、台北市選舉委員會，並將移送檢調偵辦。

台北市選委會稍早發布聲明，表示對於監察院通過糾正案一事，表達尊重，同時強調絕無不法情事。

選委會表示，去年選舉部分登錄作業緩慢及作業時間較長，是因選務作業中心在短時間內收受各投開票所陸續送回的「選舉投開票報告表」及「公投投開票報告表」，檢核及登錄作業瞬間累積增加，又因部分投開票報告表有不合邏輯之處，必須請主任管理員及主任監察員確認補正後，才能繼續登錄。

選委會表示，台北地方法院受理台北市長候選人丁守中申請，辦理重新驗票，選舉結果未因此改變，且在法院嚴謹及繁複驗票過程中，也未發現任何違法事證，證明選務人員無違失。（編輯：張銘坤）1081120

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報