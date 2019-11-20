市長選舉遭監院糾正 北市選委會：疑未審先判

（中央社記者梁珮綺台北20日電）監委仉桂美、劉德勳今天就去年台北市長選舉部分，糾正中選會與北市選委會；北市選委會表示尊重，並指台灣高等法院12月17日預計將宣判「選舉無效訴訟」結果，監察院此時提糾正案，疑「未審先判」。

選委會也指出，登錄作業緩慢及作業時間漫長至凌晨，是因同時處理10案公投票開票，這也是全國各縣市選委會所面臨的問題，但監察院卻僅針對北市選委會提出糾正，「難脫偏頗及針對性之疑」，難讓人心服。

去年九合一選舉併公民投票選舉，發生大排長龍的投票亂象，監察院糾正中央選舉委員會、台北市選舉委員會，並將移送檢調偵辦。

台北市選委會稍早發布聲明，表示對於監察院通過糾正案一事，表達尊重，同時強調絕無不法情事。

選委會表示，去年選舉部分登錄作業緩慢及作業時間較長，是因選務作業中心在短時間內收受各投開票所陸續送回的「選舉投開票報告表」及「公投投開票報告表」，檢核及登錄作業瞬間累積增加，又因部分投開票報告表有不合邏輯之處，必須請主任管理員及主任監察員確認補正後，才能繼續登錄。

選委會表示，台北地方法院受理台北市長候選人丁守中申請，辦理重新驗票，選舉結果未因此改變，且在法院嚴謹及繁複驗票過程中，也未發現任何違法事證，證明選務人員無違失。（編輯：張銘坤）1081120