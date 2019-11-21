賴清德：自由參與政治 感恩民主運動人士貢獻

民進黨副總統參選人賴清德（前排中）21日前往彰化，陪同黨籍立委參選人洪宗熠（前排左）到埤頭鄉合興宮參拜並站台，眾人高呼口號，營造勝選氣勢。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）民進黨副總統參選人賴清德今天到彰化為黨籍立委參選人輔選，他表示，有民主的社會，能自由參與政治及有言論自由，是民主運動人士的貢獻，要心存感恩。

賴清德今天下午來到彰化，為民主進步黨籍立法委員參選人陳素月、洪宗熠等人站台，賴清德先陪陳素月前往大村鄉的賜福宮參拜，緊接來到埤頭鄉合興宮為洪宗熠站台，在賜福宮以及合興宮都有民眾等候賴清德的到來，表達支持。

賴清德在結束合興宮的行程後，接受媒體聯訪，媒體首先詢問賴清德對中國國台辦批評他有關台灣獨立的言論是挑釁，賴清德回應指出，台灣是一個民主的國家，在民主的社會中，每個人都有言論自由，這一點應該是專制獨裁的中國所沒有辦法理解的。

媒體也詢問，台灣民眾黨主席柯文哲指許多搞台獨的人士，子孫大多在國外，賴清德則說，其實柯文哲不必這樣講，因為包括柯文哲在內，台灣許多人都要感念過去民主運動的人士對台灣的貢獻，要心存感恩。

賴清德表示，今天有民主的社會，可以自由的參與政治，而且又有言論自由，這個都是大家共同努力的結果。

而賴清德今天下午除了陪同洪宗熠前往合興宮上香，還將前往彰化秀水鄉陪同黨籍立委參選人陳秀寶參觀糕餅工廠，一起製作鳳梨酥，也將前往伸港鄉拔洋蔥，體驗農民辛勞。（編輯：謝雅竹）1081121