慶祝建黨125週年 國民黨舉辦黨史文物展

（中央社記者劉冠廷台北22日電）為慶祝國民黨建黨125週年，中央黨部今天起舉辦黨史文物展，展出包括興中會成立宣言抄本等，黨主席吳敦義表示，當前面臨的局勢非常嚴峻，只有革新、團結，才是重返執政的唯一道路。

24日為國民黨125週年黨慶，國民黨今天在中央黨部舉辦黨史文物展，展出包括1894年興中會成立宣言抄本及民國78年國民黨領取的第一號政黨證書等文物。

吳敦義在出席揭幕儀式時致詞表示，國民黨雖是百年老店，但在面對新挑戰的關鍵時刻，黨的思維與作為都能與時俱進而歷久彌新。去年九合一大選的勝利，就足以代表民意對國民黨的肯定，全黨上下都不能妄自菲薄。

吳敦義說，當前面臨的局勢非常嚴峻，只有革新、團結，才是重返執政的唯一道路，國民黨對於韓國瑜參選總統充滿信心。去年的黨慶，國民黨獲得九合一大選的勝利，今年的黨慶要祝願再開紅盤，明年的1月11日，全黨一心一德，共同贏回中華民國的尊嚴。

本次國民黨黨慶文物展，展品包括「興中會成立宣言」、「中國同盟會會員陳賢之綾質證章」、「民國元年國民黨成立宣言稿」、「中華革命黨總理之印」、「孫中山總理與蔣中正總裁的中華革命黨誓約」、蔣中正總裁所持有的「中國國民黨黨員證」以及1989年2月國民黨領取的中華民國第一號政黨證書等。展品橫跨時空百餘年，彰顯國民黨與中華民國的深刻歷史連結。（編輯：郭萍英）1081122