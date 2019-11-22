韓國瑜勞工後援會授旗 再拋無薪假給6成薪

國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）22日到台中市北屯區出席勞工後援會成立大會，並授旗及頒發證書給後援會代表。中央社記者郝雪卿攝 108年11月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到台中市出席勞工後援會成立大會時再度指出，無薪假對勞工打擊很大，未來要尋求突破，勞工應該領到6成薪水，讓勞工在無薪假時還能過簡單生活。

韓國瑜中午在國民黨台中市第6選區立委參選人李中、第5選區參選人沈智慧、第4選區參選人黃馨慧等人陪同下，到台中市北屯區一處里民活動中心出席勞工後援會成立大會，並授旗及頒發證書給後援會代表。

韓國瑜表示，台灣經濟非常差，最近拜訪一些人都接到反映，冬天到了，但很多愛心團體募款大幅縮水，代表經濟出了問題，勞工朋友苦水很多；他的國政顧問團擬訂了勞工政策，要讓勞工更有保障。

他認為，近來無薪假又開始了，未來公司如果要放無薪假，要讓勞工可以領到6成薪水，讓勞工在放無薪假時還能過簡單生活，不能無薪假一放，勞工就沒人管也沒錢，等到公司賺錢再回來，這對勞工不公平。

韓國瑜也提到，勞退提撥有93%勞工拒絕自提，他將提出勞工只要自提1元，政府就相對提出1元，而企業主提撥的6%不變，例如勞工自提900元，政府就相對提900元，希望讓勞工參加自提制度意願提高。

他還說，許多勞工擔心勞退基金破產，如果他當選，希望能填補這個財務漏洞，新的年度大概可以編500億元，2年大約編1000億元預算補洞，政府應該面對這個問題，否則勞工會害怕。另外，一例一休的制度未來也要修改，讓勞工可以多賺點錢。（編輯：洪學廣）1081122