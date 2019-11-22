鄭朝明登記參選 民進黨屏南選區同室操戈

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東第2（屏南）選區立委選戰，在民進黨將提名的立委莊瑞雄改列不分區後，民進黨第2選區等同開放競選，繼立委蘇震清後，前立委鄭朝明今天也登記參選，形成黨內廝殺局面。

由於蘇震清疑涉及誠美材掏空案，民進黨中央不願將他列入不分區，為了不影響第1（屏北）選區提名的鍾佳濱，黨中央陣前換將，把莊瑞雄列入不分區安全名單，第2選區不徵召、不提名，蘇震清在選委會公告前將原本在第1選區的戶籍遷到第2選區，並在18日登記參選。

鄭朝明今天由支持者及兒子陪同到選委會登記，支持者全部戴屏東縣長潘孟安競選縣長時的帽子及旗子。

41年次的鄭朝明曾經擔任過3至6屆的立法委員，他接受媒體聯訪時表示，自己的競選小物來不及做，他和潘孟安的支持者是同一批人，雖然戴潘孟安的帽子沒有知會潘孟安，但他和潘孟安有默契。

鄭朝明說，他是參加過民進黨內初選的人，是創黨黨員，是正綠、清白參選，不像蘇震清是「空降」，不能讓家族利益凌駕政黨和國家利益之上，4年立委他一定做好做滿。

鄭朝明表示，蘇震清涉及誠美材掏空案，萬一在投票前因官司問題無法繼續選，他的參選還可以為民進黨保留1個席次。

鄭朝明說，民進黨屏南等同開放競選，他會邀請蔡總統和潘孟安為他站台。他並表示，民進黨選民自己會判斷要投給誰，不必擔心會被國民黨漁翁得利。

蘇震清接受中央社電訪時表示，由於黨中央不發政黨推薦書，他和鄭朝明都以無黨籍登記，但都會以民進黨員身分參選，沒有誰是正統，參選是每個人的權利；至於誠美材掏空案至今檢調都沒有傳喚他，未來他也不會被判刑。

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，就看黨中央指示如何進行輔選。縣府發言人黃建嘉表示，潘孟安並沒有在這次登記前主動提供帽子和旗子給鄭朝明，至於屏南選區要支持哪位參選人，看黨中央如何下達輔選令。

因莊瑞雄轉入不分區，原本考慮參選的台聯黃昭展已在臉書宣告不參戰；而原來也表示考慮參選的國民黨前立委蘇清泉也沒登記參選，屏南選區將形成國民黨提名周佳琪、蘇震清、鄭朝明及與時代力量結盟的無黨籍律師張怡「四腳督」局面。（編輯：謝雅竹）1081122