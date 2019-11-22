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賴清德新北永和助選蔡沐霖 懇託支持英德配

最新更新：2019/11/22 21:56
民進黨副總統參選人賴清德（中）22日前往新北市永和區為黨籍立委參選人蔡沐霖（右）輔選，兩人晚間在一間餐廳品嚐無菜單料理，並進行美食直播。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月22日
民進黨副總統參選人賴清德（中）22日前往新北市永和區為黨籍立委參選人蔡沐霖（右）輔選，兩人晚間在一間餐廳品嚐無菜單料理，並進行美食直播。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）民主進步黨副總統參選人、前行政院長賴清德今天到新北市永和為立委參選人蔡沐霖助選時表示，盼望大家支持「英德配」，守護台灣；支持蔡沐霖推動中、永和進步，成為宜居城市。

賴清德今天陪同民進黨新北市立委選舉第九選區（永和、中和）參選人蔡沐霖掃街拜票，深入永和智光黃昏市場爭取支持，晚上也在保平路一家在地青年開設的餐廳，舉行美食網路直播。

蔡沐霖表示，他重視永和停車空間不足的問題，希望推動效法台南市府與民間攜手投資停車場。至於永和的宜居生活，則計畫延續以往花園城市的傳統，將永和打造成有文化、創意的「新北市天母」。

賴清德致詞表示，很高興回故鄉新北市幫蔡沐霖加油，懇請栽培有專業、有理想、有使命感、有能力的青年，且勇敢在艱困選區挑戰現任的立法委員。

賴清德除了懇請支持「英德配」守護台灣，今天晚上又陪同蔡沐霖在美食餐廳舉辦直播，品嚐精緻無菜單料理，當吃到芋頭蕃薯時，形容美食象徵台灣族群融合。支持者也送上包子、粽子給賴清德，祝他高票當選。

今天稍早，前行政院長游錫堃、新北市議員戴瑋姍陪同蔡沐霖造勢，並在永和四號公園下象棋論選情，喊出「雙和雙贏、台灣要贏」的口號。

蔡沐霖隨後與新北市議員羅文崇、戴瑋姍，及前新北市議員廖筱清、許昭興，聯袂到永和六合市場掃街。

游錫堃表示，世界新秩序、美國新圍堵政策正在形成，中國霸權所引發的全球戒心，才有中美貿易大戰、南海議題、台海緊張等問題，國會需要有兩岸、國安專業的立委，呼籲雙和鄉親支持蔡沐霖，也要支持設籍新北市永和區的總統蔡英文，讓總統連任、國會過半，讓蔡沐霖到國會護國保台。（編輯：屈享平）1081122

民進黨副總統參選人賴清德（中後）22日陪同黨籍立委參選人蔡沐霖（右）到新北市永和智光黃昏市場拜票，並向攤商、民眾握手致意，盼爭取支持。（蔡沐霖競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月22日
民進黨副總統參選人賴清德（中後）22日陪同黨籍立委參選人蔡沐霖（右）到新北市永和智光黃昏市場拜票，並向攤商、民眾握手致意，盼爭取支持。（蔡沐霖競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月22日
前行政院長游錫堃（右4）22日陪同民進黨立委參選人蔡沐霖（右3）到新北市永和六合市場掃街拜票，爭取選民支持。（蔡沐霖競選總部提供）　中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月22日
前行政院長游錫堃（右4）22日陪同民進黨立委參選人蔡沐霖（右3）到新北市永和六合市場掃街拜票，爭取選民支持。（蔡沐霖競選總部提供）　中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月22日
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